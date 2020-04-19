Virüsü kim yaydı?

Dünyanın büyük kısmında toplumsal hayatı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin ABD ile Çin arasında “koronavirüsü kim çıkardı” söz dalaşı yaşanıyor.

Washington’ın Çin’in koronavirüsü kasıtlı olarak yaydığı yönündeki komplo teorilerine Pekin’den cevap geldi. Çoğu uzmana göre, genetik yapısı düşünüldüğünde virüsün insan yapımı olması imkânsız. DW’nin haberine göre, dünyanın büyük kısmında toplumsal hayatı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz dalaşı yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı kurmayları, ellerinde delil olmamasına rağmen, KOVID-19 hastalığını Çin’in dünyaya bir laboratuvar vasıtasıyla kasıtlı olarak yaydığını iddia ediyor. Trump, “Bu hikâyeyi sık sık duymaya başladık” diye konuşurken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Cevapları bilmiyor oluşumuz ve Çin’in bu cevapları paylaşmamış oluşu, bence yeterince açıklayıcı” demişti. Çarşamba günü Pompeo, “Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün de hayvan pazarından yalnızca birkaç kilometre ötede olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu. Söz konusu enstitü, pazardan 13 kilometre ötede bulunuyor.

ABD, kafa karıştırmaya çalışıyor

Son günlerde Trump yönetimi tarafından benimsenen, virüsün dünyaya Çin‘in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar tarafından salındığı iddialarına Pekin’den cevap geldi. Cuma günü açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD’yi pandemiyle mücadeledeki yanlış adımlarının üzerini kapamak için konuyu başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Zhao, ABD’nin “kamuoyunun kafasını karıştırmaya, dikkatleri dağıtmaya ve sorumluluktan kaçınmaya” çalıştığını söyledi. Lijian, Mart ayında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, virüsü ABD’nin yaymış olabileceğini iddia etmişti. Lijian tweetinde, “Vuhan’a salgını ABD ordusu getirmiş olabilir. Şeffaf olun! Verilerinizi kamuoyuna açıklayın! ABD’nin bize bir açıklama borcu var!” sözlerini sarf etmişti.

Çin testleri işe yaramadı

İngiltere’nin Çin’den 16 milyon sterline aldığı Kovid-19 antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi. Daily Mail gazetesinin haberine göre, kişinin virüsü kaptıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösteren testlerde istenilen sonuç elde edilemedi. İki Çin firmasından alınan testlerin yapılan denemelerde doğru sonuç vermediği belirlendi. Bunun üzerine yetkililer, ödenen 16 milyon sterlinin iadesi için çalışma başlattı. Öte yandan İngiltere’nin güvenilir ve hızlı sonuç veren antikor testi üretme çalışmaları ise hala sonuçlanmadı. Kovid-19 için 2 tür test yapılıyor. Bunlardan antijen testi, kişide virüs olup olmadığını, antikor testi de bağışıklık sistemi tarafından ilgili virüse karşı oluşturulan proteinlerin bulunup bulunmadığını gösteriyor. Antikor denen bu proteinlerin varlığı, kişinin hastalığı atlattığı anlamına geliyor.

Kademeli gevşetme cesaret verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararının “cesaret verici” olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi. Ülke ismi vermeden Çin’in Vuhan şehrindeki hayvan pazarlarının yeniden açılmaya başlanacağı yönündeki haberlere değinen Ghebreyesus, bu tür pazarların kapalı tutulması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, şöyle devam etti: “Daha önce kısıtlamaların kademeli bir süreç sonucunda gevşetilmesi gerektiğini söylemiştik. Ülkeler, bizim dile getirdiğimiz kriterleri dikkate almalılar. Dün, yeni bir kılavuz yayımladık. Ülkeleri bu kılavuzu okumaya ve uygulamaya teşvik ediyoruz.”

Bulaşan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 251 bin 777’ye ulaştı. Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 154 bin 311 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileşti. ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 706 bin 779 kişide Kovid-19 tesbit edilirken, virüs dolayısıyla 37 bin 79 kişi vefat etti.