Prof. Dr. Alpay Azap, “Önlemleri sıkılaştırdığınızda olgu sayısı azalır. Ama virüsü tamamen yok etmek mümkün değil” dedi. Öte yandan uzmanlar yoğun bakımda yatanların çoğunun aşısız olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden ayrılan Prof. Dr. Alpay Azap, şunları söyledi:

Bu hastalık insandan insana solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Tedbirleri azalttığınızda, olgu sayısı artar. Tedbirleri sıkılaştırdığınızda olgu sayısı azalır. Ama virüsü tamamen yok etmek mümkün değil. O yüzden etkili aşı ve ilâçlar yaygın bir şekilde kullanılana kadar hem bireysel hem de topluma yönelik kısıtlamaları uygulamak gerekiyor. Salgınlar sadece tıbbî meseleler değil. Gördüğümüz gibi sosyal, ekonomik hatta siyasî sonuçları olur. O yüzden sadece tıp bakış açısıyla yönetilmesi eksik kalır. Mutlaka diğer boyutlarını da hesaba katarak yönetmek gerekir. Bu sebeple de salgının yönetiminde esas olarak elbette tıp uzmanlarının tavsiyeleri uygulanmalı. Bu çok önemlidir. Ama tıp boyutu dışında kalan boyutlarına hakim olan ve onları değiştirme gücü, yetkisi olan kurumlar salgını yönetir. Sputnik’deki habere göre “Yeni bir hastalıkla karşı karşıyayız ve sürekli bilgiler değişiyor” diyen Sönmez şunları aktardı, “Bilgilerin net olmadığı alanlar var. Bilim insanları arasında da bilim kurullarında da bilgi farklılığı var. Salgının sonuna yaklaşıyoruz ama salgın bitmedi. O yüzden bireysel tedbirleri olabildiğince uygulamak lâzım. Ne kadar uygularsak o kadar az virüsle karşılaşır ve hastalanma riskini azaltırız”

Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız

Öte yandan günlük koronavirüs vak’alarının sayısının 20 bin civarında olduğu Türkiye’de, Prof. Dr. İsmail Balık’ın verdiği bilgilere göre yoğun bakıma yatan hastalar arasında aşı olmayanlar ağırlıkta. DW’deki habere göre Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yoğun bakıma yatırılan Covid-19 hastaları arasında aşı olmayanların ilk sırada yer aldığını söyledi. “Yoğun bakıma yatma açısından bunlar açık ara fark atıyorlar diğerlerine göre” diyen Dr. Balık “Dolayısıyla hiç aşı olmamış olanların bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Tek doz işe yaramıyor”

Yoğun bakıma yatan hastalar arasında “ikinci sırada tek doz aşı olmuş kişilerin; henüz ikinci aşısını olmamışların” bulunduğunu belirten Balık, tek doz aşının neredeyse hiçbir işe yaramadığını kaydetti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakıma yatan Covid-19 hastaları arasında “Üçüncü sırada ikinci aşısını daha yeni olmuş bağışıklığı tam gelişmemiş kişilerin, dördüncü sırada ise iki doz aşı olmuş ve aradan üç aydan daha fazla zaman geçmiş kişilerin” bulunduğunu ifade etti.

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Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız

Rize’de artan Koronavirüs vak’aları dolayısıyla, hastanelerde ek Covid-19 servisleri açılıyor. Doçent Doktor Ayşegül Çopur Çiçek, son günlerde İngiltere varyantını hiç görmez olduklarını belirterek, “Delta varyantı yüzde 35-40’lar seviyesinde. Virüs değişimlerini hızlı şekilde devam ettiriyor ve ileriki süreçlerde Delta’dan başka mutasyonları da konuşacağız” dedi. Doğu Karadeniz’de çay ve fındık hasat sezonlarıyla başlayan göçlerle Koronavirüs vak’alarında yaşanan artış, Sağlık Bakanlığı’nın illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vak’a sayılarına ilişkin güncel paylaşımına yansıyor. Rize’deki hastanelerde ek Covid-19 servisleri açılırken, yoğun bakım servisleri de dolma seviyesine geldi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün aldığı kararla, şehirde hastanelere randevusuz hasta kabul edilmezken, henüz aşı yaptırmamış vatandaşlara ise uzmanlardan aşı olmaları çağrısı yapılıyor.