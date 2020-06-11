“Virüsün etkisi azaldı” yanılgısıyla tedbirleri terk etmeyin

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 17 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.'' değerlendirmesinde bulundu. AA

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