Vize krizi büyüyor

Faiz indirme kararları, doların rekor kırması, Türkiye’nin CDS puanının ateşini yükseltirken yaşanan sıkıntıların ülke pasaportunun risk puanını da artırdığı belirtildi.

Son dönemde yaşanan vize sıkıntılarının bununla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Duruma dikkat çeken Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, “Türkiye üzerinden AB’ye iltica etmeye çalışanlarla iş insanları, konferans vermeye giden öğretim görevlileri aynı kefeye konuluyor” dedi. Bu arada, Schengen vizesi başvurularında uzayan süreler ve artan ret sayıları nedeniyle çok sayıda Türk vatandaşı mağduriyet yaşarken, tur şirketleri de çok sayıda Avrupa turunu iptal etme yoluna gidiyor. Sektör temsilcileri ve vatandaşlara göre ise vize sorunlarında Türkiye’ye yönelik siyasi motivasyonlar ve kötüleşen ekonomi nedeniyle Avrupa’ya gidecek Türklerin geri dönmeyeceği endişelerinin yanı sıra, vize işlemlerini yürüten aracı şirketlerin pandemi döneminde eleman azaltması ve güvenlik soruşturmasında uzayan süreçler etkili oldu. Haber Merkezi

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