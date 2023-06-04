Vize krizi vatandaşlık talebini arttırdı

Geçen yıl, özellikle Avrupa ve Amerika vizesinde yaşanan kriz artarak devam ediyor. Şengen vizesindeki kriz turizm sektörü başta olmak üzere yurt dışı çıkışlarda ciddi sorun teşkil etmeye başladı.

Geçen yıl, özellikle Avrupa ve Amerika vizesinde yaşanan kriz artarak devam ediyor. Şengen vizesindeki kriz turizm sektörü başta olmak üzere yurt dışı çıkışlarda ciddi sorun teşkil etmeye başladı. Vatandaşlar vize randevusu alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor ve bu uzun bekleyiş çoğu zaman ret cevabıyla sonuçlanıyor.

Daha önce 1 hafta, 10 gün sonrasına alınan randevu sürelerinin çok ileri tarihlere atıldığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 2022 yılında ret verilen vize müracaat oranının yüzde 15’in üzerinde olduğunu, 2023’te bu oranın yüzde 50 civarına yükseldiğini belirtti.

Vize sorununun vatandaşlık programlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel; “Vize sorununu ortadan kaldıran yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına başvurularda ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle yatırım programları makul olan ülkeler ilgi görüyor” dedi.

İstanbul - Lütfiye Kef