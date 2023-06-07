Vizede her beş başvurudan birine red

ALMANYA, TÜRKİYE’DEN YAPILAN VİZE BAŞVURULARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ GERİ ÇEVİRİYOR.

Vize krizi vatandaşlık talebini arttırdı

Son aylarda pek çok Türk vatandaşı başta Almanya olmak üzere Schengen ülkelerine yaptıkları vize başvurularına verilen retlerden şikayetçi. Özellikle son iki yıldır Türkiye’den Schengen vizesiyle Almanya’ya turist olarak gelmek ya da işleri nedeniyle burada olmak isteyenlerin başvurularının reddedilmesinde önemli bir artış sözkonusu. Konu kısa bir süre önce Alman parlamentosunda Türkiye’den yapılan başvuruların önemli bir kısmının neden reddedildiği şeklinde bir soru önergesi olarak ele alındı. Soru önergesine cevap veren Alman Dışişleri Bakanlığı 2014‘de Türkiye’den Schengen vizesi başvurusunda bulunan 197 bin 79 kişinin yüzde 5,9’nun başvurusunun reddedildiğini, sonraki yıllarda ret oranının hızla arttığını, 2022’nin ilk yarısında başvuruda bulunan 121 bin 944 kişinin yüzde 20,7’sinin başvurusu kabul edilmediğini açıkladı.

Haber Merkezi