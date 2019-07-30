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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Vizesiz AB bir kez daha

30 Temmuz 2019, Salı
AB’nin vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66’sını yerine getiren Türkiye, Meclis’in 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte yeni bir atağa geçecek.

Avrupa Birliği’nden (AB) vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66’sını yerine getiren Türkiye, Meclis’in 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte yeni bir atağa geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son altı kriterle ilgili “Çalışmaları hızlandırın” talimatının ardından dosyalar müzakere edilebilecek düzeye geldi. Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘vize serbestisi sürecinde 72 kriterden yerine getirilmesi gereken altı kriterle ilgili adımların atılması’ talimatını vermesinin ardından, konuyla ilgili teknokratların bu kriterleri ilgilendiren dosyaların çalışmalarına hız verdiği ve dosyaların önemli bölümünü teknik olarak AB ile olumlu yönde müzakere edilebilecek düzeye getirdiği öğrenildi.

İŞTE O KRİTERLER

1- Terörle mücadele mevzuatı: Gösterilerde yüz kapayan maske kullananların terörle mücadele kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, ifade özgürlüğü gibi hassas ve sıkıntılı başlıklarda her iki tarafın da gerekli esnekliği gösterecek aşamaya gelmesi bekleniyor. 

2- Europol: Özellikle ağır suçluların iadesi konusunda operasyonel işbirliği bu kriterin en önemli başlığı. 

3- Avrupa Konseyi Bünyesinde Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO): Batılı kaynaklar, Türkiye’nin bu alanda alt sıralara düşmesi nedeniyle GRECO’yu en zorlanacağı başlıklardan biri olarak değerlendiriyor. Türkiye bunun için yolsuzlukla mücadele kurumu oluşturmalı. Bu kurumun bir eylem planı olmalı ve takip edilmeli. 

4- Suçluların iadesiyle ilgili adli işbirliği: Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi’ni resmen tanımadığı için “Kosova formülü” olarak adlandırılan yöntemin devreye girebileceği ve buna AB’nin güçlü devletlerinin de destek vereceği belirtiliyor. Örneğin Rum Kesimi ile bir suçlunun iadesi işlemi gerektiğinde bunun AB’nin bir başka ülkesi veya temsilcisi üzerinden yapılabileceği ifade edilirken, geçmişte Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda Türkiye’ye yardımcı olunacağına dair işaret vermesine dikkat çekiliyor.

5- Kişisel verilerin korunması: Söz konusu başlığın AB normlarına uygun hale getirilmesinde teknik olarak hazır olunulduğu belirtiliyor.

6- Geri kabul anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geri kabulünde sorun yok. Bu başlıkta önemli olan üçüncü ülke vatandaşları. Türkiye, vize muafiyeti almadığı için bu anlaşmayı tüm boyutlarıyla işletmiyor. 

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