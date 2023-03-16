DEPREMDEN SONRA GELEN SEL, ÖZELLİKLE ADIYAMAN VE ŞANLIURFA’YI VURDU. VEFATLAR VE ÇOK SAYIDA KAYIP VAR.

Şanlıurfa'da büyük sel afeti: Ölü ve yaralılar var; dereler taştı, alt geçitleri su bastı

Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel afetinde 11 kişi vefat etti

AFAD: 5 ilde kuvvetli yağışlar sürecek

BALIKLIGÖL TAŞTI

Şanlıurfa'da sağanak yağış sele sebep oldu. Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Köprülü Abide Kavşağının altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlardan dört kişi boğularak vefat etti. Vatandaşlar sel görüntülerini cep telefonlarıyla kaydederken “Yâ Rab, bize merhamet et” diye dua ettiler.

KONTEYNER SUYA KAPILDI

Adıyaman’ın Tut ilçesinde de derenin taşması ve bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu bir kişi vefat etti, dört kişi kayboldu. Çadırkentler sular altında kaldı. Çadırkentte yaşayan afetzede bir vatandaş “Gidecek hiçbir yer yok” diyerek çaresizliğini dile getirdi.

***

Yâ Rab, bize merhamet et

Deprem bölgesi Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan selde 11 kişi can verirken birçok vatandaş kayboldu, çadırlar, evler ve araçlar zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ağır yıkım yaşanan deprem bölgelerini bu kez sel vurdu. Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman’ın etkilendiği bölgede çadır kentler de sular altında kaldı. Deprem bölgesinde koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde, bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin vefat ettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Sel felaketinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Helikopterlerle alınacaklar var. Durum kontrolümüz altında. Çevre illerden de destek var. Can kaybının artacağına dair endişemiz var. Şehrin farklı yerlerinde dalgıçlar arama yapıyor” ifadelerini kullandı.

Çadırlar sular altında

CNN Türk muhabiri Samet Güner Adıyaman’ın Altınşehir ilçesinde sular altında kalan çadır kentte vatandaşlara mikrofon uzattı. Depremzede kadın, “Sabah kalktık ki her taraf göl olmuş. Gidecek bir yer yok. Yani yapacak bir şey yok. Annem yaşlı, babam yaşlı. Üç tane küçük çocuğum var. Gidecek hiçbir yer yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani çok çaresiziz. Ne olur yardım edin. Hiç bu kadar şey olmamıştı. Lütfen yardım edin. Çadırımda sular altında, içinde param var. Hiç olmazsa parayı alayım da çocuklara bir şey lazım olur. Ben hemen onu alıp çıkacağım. Su basmamış bir çadır var oraya geçeceğiz” dedi.

Hastane tahliye ediliyor

Ayhan “Gece 3’ten sonra çok yoğun bir yağış oldu. İhbarlar var. Kurtarılmayı bekleyenler var. Vatandaşlarımız çok hareket etmesin, dışarı çıkmasın. Ciddi bir araç tahribatı var. Urfa tarihinde böyle bir yağış görmedi. İki günde yağan yağış 200 kilograma yaklaştı. Şu an ihbarlar var ama kayıp yok. 200 hastamız var hastanemizde onları tahliye ediyoruz. Yurttaşlar trafiğe çıkmasınlar. Dere kenarında olanlar yurttaşlarımızın da üst katlara ya da güvenli bölgelere geçmesini istiyoruz “ dedi.

Kavşak nehre döndü

Şanlıurfa’da Abide Köprülü Kavşağının altındaki battıçıktı selin etkisiyle nehre döndü. Balık adamlar tüple dalış yapıp arama yaptı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi