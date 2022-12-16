Yabancı yatırımcıya engel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendiren Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, “Türkiye’ye yeni yatırım gelmiyor. Doğrudan yatırım bir yana hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi almaya dönük portföy yatırımı da gelmiyor. Niye dersiniz? Avrupa’nın birçok ülkesinden daha büyük bir kentin belediye başkanının bir mahkeme kararıyla görevden alınmak istendiği, böyle bir hukuk zemininin bulunduğu bir ülkeye yabancı yatırımcıların gelmesi, yatırım yapması beklenebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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