Yahya Alkın Hoca duâlarla defnedildi

14 Aralık 2020’de Almanya’da virüs salgını sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli müftü ve tefsir uzmanı Yahya Alkın Hoca, 18 Aralık 2020 Cuma günü memleketi Çayeli’nin Yenice Köyü’ndeki aile kabristanına duâlarla defnedildi.

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