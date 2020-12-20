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20 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Yahya Alkın Hoca duâlarla defnedildi

20 Aralık 2020, Pazar 21:53
14 Aralık 2020’de Almanya’da virüs salgını sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli müftü ve tefsir uzmanı Yahya Alkın Hoca, 18 Aralık 2020 Cuma günü memleketi Çayeli’nin Yenice Köyü’ndeki aile kabristanına duâlarla defnedildi.

Dehri Yahya Alkın Hoca
Yahya Alkın Hocamızın ardından
Yahya Alkın
Yahya Alkın Hoca vefat etti
'Tefsir âlimleri için Risale-i Nur bir definedir'

Muğla, Erzincan ve Pendik’de müftülük yapmış olan Yahya Alkın, uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan “(İstanbul) Haseki Eğitim Merkezi”nde öğretim üyeliği yapmıştı. Tefsir uzmanı olan Yahya Alkın, sohbet ve vaazlarında Risale-i Nur’u anlatması ve gençlere Risale-i Nurlar’ı okumalarını tavsiye etmekle tanınıyordu. 

Kovid tedbirleri sebebiyle evinin önünde kılınan cenaze namazına sınırlı sayıda cemaat katılabildi. Yahya Alkın Hoca, Mecit Taşçı Hoca’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çayeli’nin Yenice Köyü’ndeki aile kabristanına duâlarla defnedildi. 

İstanbul - Yen Asya

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