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19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Yahya Alkın Hoca rahmetle yad edildi

19 Aralık 2023, Salı
Emekli müftü, din alimi ve tefsir uzmanı Yahya Alkın, vefat yıl dönümünde rahmetle anıldı.

'Tefsir âlimleri için Risale-i Nur bir definedir'

Virüs salgını sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 14 Aralık 2020 vefat eden Yahya Alkın, vaaz ve sohbetlerinde Risale-i Nurlardan bahsetmesiyle de tanınıyordu. Erzincan, Muğla ve Pendik Müftülüklerinde bulunan Yahya Alkın, uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde ‘tefsir’ dersleri okuttu.

Aslen Çayeli, Yenice Köyünden olan Yahya Alkın, Yeni Asya’nın kuruluş yıllarında gazeteye yazılar da yazdı. Alkın’ın yazıları “Bize Göre Durum ve Gerçek” adıyla kitaplaştırılmıştı.


Risale-i Nurları teşvik etti - Yahya Alkın hoca  her fırsatta ilahiyat camiası ve tefsir uzmanlarını Risale-i Nur eserlerinden istifade etmeye, okuyup kıymetini bilmeye çağırırdı.

Yahya Alkın hoca ayrıca her fırsatta ilahiyat camiası ve tefsir uzmanlarını Risale-i Nurdan istifade etmeye, okuyup kıymetini bilmeye çağırırdı.

Yahya Alkın kimdir?

1942 Rize ili Çayeli ilçesi Yenice Köyü doğumlu. İlkokulu kendi köyünde bitirdi. Hıfzını İzmir’de tamamladı. Sakarya İmam-Hatip Okulunu bitirdi. 1968 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü (bugünkü Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi) bitirdi. Üç yıl imam-hatiplik yaptıktan sonra, 1970 yılında Erzincan İl Müftülüğüne, 1971’de de Muğla İl Müftülüğüne atandı. Bir ara Pendik Müftülüğü de yapan Yahya Alkın, 1978 yılında Haseki Müftü ve Vaizler İhtisas Kursunu birinci olarak bitirdi. Aynı yerde öğretim üyesi olarak görev aldı. “Bize Göre Durum ve Gerçek”, “Kur’ân’da Peygamberler ve Peygamberimiz”, “İslâm ve Temel Bilgiler” gibi bazı basılmış kitapları vardır. Yahya Alkın’ın kabri, doğduğu köy olan Çayeli’nin Yenice Köyün’deki aile kabristanlığındadır.

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