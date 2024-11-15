Yakın takip yapılacakmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir’de 5 çocuğun öldüğü yangın faciasına ilişkin olarak Hürriyet’ten Hande Fırat’a açıklamalarda bulundu.

Anneden sosyal yardım yalanlaması

'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

Bu acının sorumlusu hepimiziz Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye'yi sarsan acı hadiseyle ilgili “Bu konularla ilgili daha fazla yetkiye sahip özel bir ekip oluşturarak, yurt genelinde sosyal, ekonomik destek sağladığımız aileleri daha yakından takibe alıyoruz. Bunun yanı sıra bu tür durumları önlemek için başlatmış olduğumuz sosyal risk haritası çalışmamızla da çocuklarımızı ve ailelerini yakından takip edecek, riskli durumları önceden tespit ederek duruma erken müdahaleye yönelik çalışmalar yapacağız” dedi. Haber Merkezi

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