Yalanın panzehiri hür basın ve şeffaflık

SOSYAL MEDYADA YALAN VARSA EN ÖNEMLİ SEBEBİ, ÖZGÜR BASININ ENGELLENMESİ VE GÜVENİLİR BİLGİ VERİLMEMESİ.

'Terör’ün içi böyle boşaltılıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: “Erdoğan’ın ‘terör’ kelimesini kullandığı alanların skalası çok geniş. Bu kadar sık ve ölçüsüz kullanması ‘terör’ kavramının içinin boşalmasına neden oluyor, ama sanırım o işin bu tarafıyla ilgilenmiyor.”

Erdoğan ‘yalan terörü’ deyince

“Erdoğan ‘yalan terörü” deyince yeni yasakların peşine düşülüyor. Sosyal medyada yanlışlar varsa en önemli nedeni iktidarın getirdiği yasaklar, özgür gazeteciliğe koyduğu engeller ve resmî makamların güvenilir bilgi vermemesidir.”

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YALANIN PANZEHİRİ HÜR BASIN VE ŞEFFAFLIK

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Bir ülkede özgür gazetecilik yapılamıyorsa, kamu yöneticileri verileri gizliyor ve şeffaf davranmıyorlarsa yalanlar da rahatlıkla yayılır” dedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “terör” kelimesini kullandığı alanların skalasının genişliğini eleştirerek, “Bu kadar sık ve ölçüsüz kullanması ‘terör’ kavramının içinin boşalmasına neden oluyor, ama sanırım Erdoğan olayın bu tarafıyla ilgilenmiyor” dedi. Bildirici, farukbildirici.com’da yayımlanan yazısında, “Erdoğan, ‘Yalan terörü’ diye etiketleyince ardından doğruca sosyal medyada yeni yasal düzenlemeler, yeni yasaklar, yeni yaptırımlar getirmenin peşine düşülüyor. BTK ya da RTÜK’te ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ kurma ve Türk Ceza Yasası’na yeni hapis cezası tanımları koyma hazırlıkları yapılıyor. Halbuki bugün eğer sosyal medyada yalanlar ve yanlışlar varsa bunun en önemli nedeni, AKP iktidarının getirdiği yasaklar, özgür gazeteciliğin önüne koyduğu engeller ve resmî makamların güvenilir bilgi vermemesidir” diye eleştirdi.

Güvenilir veri açıklamıyorlar

“Dezenformasyonun en büyük düşmanı bağımsız ve eleştirel gazetecilik ile kamu yönetiminin şeffaflığıdır” diyen Bildirici, şu şekilde devam etti: “Bir ülkede özgür gazetecilik yapılamıyorsa, kamu yöneticileri verileri gizliyor ve şeffaf davranmıyorlarsa yalanlar da rahatlıkla yayılır, spekülasyonlar da. Gerçeklerin topluma ulaşmasını sağlayacak bağımsız ve eleştirel gazeteciliği baskı altında tutuyorlar; kamu kurumları toplumdan bilgi gizliyor, güvenilir veri açıklamıyorlar. Hatta iktidarın zaaflarına, eksiklerine işaret eden doğruları da yalan ve yanlışlar ile harmanlayarak tümünü birden “yalan terörü” diye savuşturmaya çalışıyorlar. Asıl rahatsızlıkları da zaten sosyal medyada dile getirilen gerçekler, eleştiriler. En yakın örnekler, orman yangınlarıyla mücadele ve sel felaketinin enkazının kaldırılması sırasında yaşandı. O dönemde medyayı hızlı ve doyurucu bilgiyle donatacak bir kriz merkezi oluşturulmadı. Bırakın medyaya anlık bilgi aktarımını, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarına müdahale eden uçak ve helikopterlerle ilgili verdiği bilgiler bile birbiriyle çelişiyordu” ifadelerini kullandı.