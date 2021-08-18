"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yalanın panzehiri hür basın ve şeffaflık

18 Ağustos 2021, Çarşamba 00:15
SOSYAL MEDYADA YALAN VARSA EN ÖNEMLİ SEBEBİ, ÖZGÜR BASININ ENGELLENMESİ VE GÜVENİLİR BİLGİ VERİLMEMESİ.

'Terör’ün içi böyle boşaltılıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: “Erdoğan’ın ‘terör’ kelimesini kullandığı alanların skalası çok geniş. Bu kadar sık ve ölçüsüz kullanması ‘terör’ kavramının içinin boşalmasına neden oluyor, ama sanırım o işin bu tarafıyla ilgilenmiyor.”

Erdoğan ‘yalan terörü’ deyince

“Erdoğan ‘yalan terörü” deyince yeni yasakların peşine düşülüyor. Sosyal medyada yanlışlar varsa en önemli nedeni iktidarın getirdiği yasaklar, özgür gazeteciliğe koyduğu engeller ve resmî makamların güvenilir bilgi vermemesidir.”

***

YALANIN PANZEHİRİ HÜR BASIN VE ŞEFFAFLIK

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Bir ülkede özgür gazetecilik yapılamıyorsa, kamu yöneticileri verileri gizliyor ve şeffaf davranmıyorlarsa yalanlar da rahatlıkla yayılır” dedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “terör” kelimesini kullandığı alanların skalasının genişliğini eleştirerek, “Bu kadar sık ve ölçüsüz kullanması ‘terör’ kavramının içinin boşalmasına neden oluyor, ama sanırım Erdoğan olayın bu tarafıyla ilgilenmiyor” dedi. Bildirici, farukbildirici.com’da yayımlanan yazısında, “Erdoğan, ‘Yalan terörü’ diye etiketleyince ardından doğruca sosyal medyada yeni yasal düzenlemeler, yeni yasaklar, yeni yaptırımlar getirmenin peşine düşülüyor. BTK ya da RTÜK’te ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ kurma ve Türk Ceza Yasası’na yeni hapis cezası tanımları koyma hazırlıkları yapılıyor. Halbuki bugün eğer sosyal medyada yalanlar ve yanlışlar varsa bunun en önemli nedeni, AKP iktidarının getirdiği yasaklar, özgür gazeteciliğin önüne koyduğu engeller ve resmî makamların güvenilir bilgi vermemesidir” diye eleştirdi.

Güvenilir veri açıklamıyorlar

“Dezenformasyonun en büyük düşmanı bağımsız ve eleştirel gazetecilik ile kamu yönetiminin şeffaflığıdır” diyen Bildirici, şu şekilde devam etti: “Bir ülkede özgür gazetecilik yapılamıyorsa, kamu yöneticileri verileri gizliyor ve şeffaf davranmıyorlarsa yalanlar da rahatlıkla yayılır, spekülasyonlar da. Gerçeklerin topluma ulaşmasını sağlayacak bağımsız ve eleştirel gazeteciliği baskı altında tutuyorlar; kamu kurumları toplumdan bilgi gizliyor, güvenilir veri açıklamıyorlar. Hatta iktidarın zaaflarına, eksiklerine işaret eden doğruları da yalan ve yanlışlar ile harmanlayarak tümünü birden “yalan terörü” diye savuşturmaya çalışıyorlar. Asıl rahatsızlıkları da zaten sosyal medyada dile getirilen gerçekler, eleştiriler. En yakın örnekler, orman yangınlarıyla mücadele ve sel felaketinin enkazının kaldırılması sırasında yaşandı. O dönemde medyayı hızlı ve doyurucu bilgiyle donatacak bir kriz merkezi oluşturulmadı. Bırakın medyaya anlık bilgi aktarımını, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarına müdahale eden uçak ve helikopterlerle ilgili verdiği bilgiler bile birbiriyle çelişiyordu” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yalanın panzehiri hür basın ve şeffaflık

    Muğla’dan çıkarılacak çok ders var

    Allah rızası için bu yolları tamir edin!

    Depreme hala hazır değiliz

    Kredi kartı başvuruları % 100 arttı

    Refah getirmeyen büyüme neye yarar?

    Afganistan'da 2400'den fazla Amerikan askeri öldü

    Taliban Sözcüsü yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevapladı

    AB'den Taliban açıklaması

    Sel afetinde vefat sayısı 78'e yükseldi

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

    Maddi zarar 300 milyar doları bulabilir

    Kayıt dışı istihdam göçmenlerle tırmandı

    Taliban basın sorumlusu: Hükümeti kurmak için müzakereler devam ediyor

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. İzdeş: Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman

    Taliban’dan genel af

    Yunanistan’daki yangınlar devam ediyor

    17 Ağustos 1999'daki büyük depremde vefat edenler dualarla hatırlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahî ikaz ve ihtarlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Türkiye geçilmez mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün on Muharrem
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Yenilenmeyen yenilir!
    Faruk ÇAKIR

    Depremle uyandık mı?
    Raşit YÜCEL

    Musîbetlerin dili
    Ümmiye İlhan

    Barla’da Cennet esintileri
    Genel

    Refah getirmeyen büyüme neye yarar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.