Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan ve evleri oturulamaz hale gelen 7 kişilik Çiftçi ailesi, Antalya'daki yakınlarının yanına yerleşti.

Deprem sırasında Göksun ilçesindeki evleri yıkılan 86 yaşındaki Hürü Çiftçi, oğlu Nihat Çiftçi, gelini Zuhal Çiftçi ve 4 torunu, enkazdan sağ çıktı. Bir müddet belediye binasında kalan Çiftçi ailesi, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan kızı Songül Çiftçi'nin yanına geldi.

Depremde yaşadıklarını anlatan Hürü Çiftçi, 86 yıllık hayatında ilk defa böyle bir felaket yaşadığını söyledi.

Torununun beşiğinin göğsüne çarpması sonucu uyandığını ve deprem olduğunu anladığını dile getiren Çiftçi, "Duvarlar üzerime üzerime geldi, oğlum ile gelinimin 'annem içeride, onu kurtaralım' dediğini duydum. Beni sürükleyerek zorla binadan çıkardılar. Yalın ayak, karın içerisine çıktık, tir tir titriyordum." dedi.

Önce arabada beklediklerini, ardından daha güvenli olduğu düşüncesiyle belediye binasına gittiklerini söyleyen Çiftçi, ikinci depreme de burada yakalandıklarını belirtti. Korkudan ayakta olsa da hiçbir binaya giremediklerini ve dışarıda beklediklerini anlatan Çiftçi, kızı Songül Çiftçi ile iletişim kurarak, Serik'e geldiklerini anlattı.

Göksun Belediyesinde çalışan oğlu Nihat Çiftçi de bir yandan depremle, bir yandan soğukla mücadele ettiklerini söyledi. İki depremden de zar zor kurtulduklarını dile getiren Çiftçi, binaların yıkıldığını gördüklerini ve akşama kadar parkta beklediklerini bildirdi. Soğuktan korunmak için odun toplayıp ateş yaktıklarını anlatan Çiftçi, "Kardeşim burada olduğu için buraya geldik. Allah orada kalanların yardımcısı olsun. Orada da yakınlarımız kaldı, aklımız orada." diye konuştu.

Çiftçi, bir müddet Serik'te yaşayacaklarını söyledi.