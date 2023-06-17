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17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yalnızlık korkusu başladı

17 Haziran 2023, Cumartesi 17:29
Adıyamanlılar, depremden aylar sonra gelecek kaygısı ve yalnızlık korkusu yaşıyor..

Maraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti. 1485 binanın yıkıldığı, 4 bin 85 binanın ise ağır hasarlı olduğu kentte, depremin ilk günlerinde görülen panik yerini sakinliğe bıraktı. Bunda, çadır ve konteyner kentlerinin kurulmasının ve yemek gibi temel ihtiyaçların giderilmesinin payı büyük. Depremin üstünden geçen yaklaşık 150 gün sonra ise depremzedelerde gelecek kaygısı başladığını görmek mümkün. Depremzedeler, geçici olarak sığındıkları çadır ve konteynerlerden çıkıp ne zaman kalıcı konutlara yerleşeceğini merak ediyor. 6 Şubat depremleriyle Adıyaman’da bazı mahallelerde toplu bina yıkımları yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde, bazı bölgelerde büyük enkaz yığınları görülüyordu. Adıyamanlılar da depremin ilk günlerinde depremden etkilenen diğer iller gibi arama kurtarma çalışmalarının vaktinde başlamamasından, barınma, şu, yemek, tuvalet gibi temel ihtiyaçların zamanında karşılanmadığından şikayetçiydi.

Derin bir gelecek kaygısı

Şimdi söz konusu enkaz yığınlarının yerinde büyük boşluklar mevcut. Adıyamanlılar, depremin ilk günlerindeki şikayetlerini azaltmış durumda. Bu sakinlik hali, derin bir gelecek kaygısına dönüştü. Zira seçimler bitti; yardımlar, deprem bölgesine gidiş gelişler azaldı. Çadır kentlerde yemek veriliyor, sahra tuvaletleri ve duş yapılacak kabinler var. Ancak devlet, bütün çadır kentlerin kontrolünü elinde tutuyor, dolayısıyla ihtiyaçların belirlenmesinden karşılanmasına kadar uzanan süreci yönetecek bir sivil inisiyatifin gelişmesine olanak tanımıyor. Bu durum, depremzedelerin bir şeylere mecbur bırakılmasına neden oluyor. Depremden etkilenen diğer kentler gibi Adıyaman da azalan yardımlarla yalnız bırakılma endişesi taşıyor.

Haber Merkezi

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