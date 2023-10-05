Yanardağ’a 2.5 yıl hapis ve tahliye

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul’da yapıldı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 101 gündür tutuklu Yanardağ’ın, “terör örgütü propagandasını yapmak” suçlamasıyla iki yıl altı ay hapisle cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi. Yanardağ, TELE1 TV’de yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” programındaki ifadeleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” iddialarıyla 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
Haber Merkezi