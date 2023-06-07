'Yandaş muhtarlara para dağıtıldı'

Elazığ İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde İl Genel Meclisi üyelerine haber verilmeden AKP’li Meclis üyelerinin kararıyla bazı merkez ve ilçe köy muhtarlarına 5’er bin lira para verildiğini öne sürdü.

Dilek, “AK Partili encümen arkadaşlar kendilerine yakın muhtarları arayıp ‘size para çıkardık, paranızı alın’ diyorlar. Bu tür duyumlar alınca bize muhtarlardan talep geliyor. Devlet hak tanımışsa burada dengeli olmak lazım, adaletli olmak lazım. Herkese eşit olmak lazım. Biz burada partizanlık yapılmasına karşıyız, oy karşılığında bu yardımların yapılmasına karşıyız” dedi. Elazığ İl Genel Meclisi Haziran ayı Meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde İl Genel Meclisi üyelerine haber verilmeden AKP’li meclis üyelerinin kararıyla bazı merkez ve ilçe köy muhtarlarına il özel idaresi adına 5’er bin lira verildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

“KENDİLERİNE YAKIN KÖY MUHTARLARINA YARDIM ETTİ”

Osman Dilek şunları söyledi: “Elazığ İl Özel İdaresi Encümeni yılında köylere ve muhtarlıklara ve köylere para yardımı yapıyor. Köyün ihtiyaçlarına göre muhtarlar müracaat ediyor. Köyün ihtiyaçları değerlendirilerek onlara yardım yapıyor fakat burada olay tersine işliyor. Burada seçim sathı mahalline geçtiğimiz için muhtarlar arkadaşları değil, arkadaşlar muhtarları arıyor. Yani AK Partili encümen arkadaşlar kendilerine yakın muhtarları arayıp ‘size para çıkardık, paranızı alın’ diyorlar. Bu tür duyumlar alınca bize muhtarlardan talep geliyor; ‘bizim de köyümüzün ihtiyaçları var, biz de istiyoruz’ diye. Devlet hak tanımışsa burada dengeli olmak lazım, adaletli olmak lazım. Herkese eşit olmak lazım. Köy ismi, muhtar ismi hiç önemli değil fakat burada bunlara riayet edilmiyor.”

Elazığ - anka