Yandaşa tahliye, vatandaşa kodes

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu infaz yasasıyla yandaşa tahliye, vatandaşa demir parmaklıklara devam sonucu doğacak” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Bu infaz yasasıyla yandaşa tahliye vatandaşa demir parmaklıklara devam sonucu doğacak. Bununla hiçbir gazeteci tahliye edilemeyecek, hiçbir siyasetçi çıkmayacak ama gaspçı çeteler çıkacak, mafya babası çıkacak, hırsızlar çıkacak, rüşvet alan çıkacak. Temiz toplum isteyenler ise içeride kalmaya devam edecek. Bunun eşitsiz, adaletsiz bir infaz düzenlemesi ortada” dedi. Özel, TBMM Genel Kurulu’nda “af kanunu” niteliğindeki infaz yasası teklifi görüşülmekte olmasına rağmen Anayasa’daki beşte üç çoğunluk yani 360 milletvekili katılımı şartına uygun şekilde oylama yapılmadığını vurguladı. Oysa Anayasa Mahkemesi’nin af nitelikli tüm düzenlemelerde aslında TBMM’de uzlaşma sağlanması, muhalefetten destek alınması için geçmişte beşte üç çoğunluk şartını istediğini belirten Özel, ancak şimdi “af” olmasına rağmen “hayır af değil infaz düzenlemesi” denilerek uzlaşma aranmadığını savundu.

Makul önergeleri dahi reddediyorlar

Özel, TBMM Genel Kurulu’nda gündemindeki infaz yasa teklifinde AKP ve MHP’nin en makul önergeleri dahi muhalefet verdiği için reddettiğini ve teklifteki 21’inci maddeye değin 61 önergeyi muhalefet verdiği için AKP-MHP’nin reddettiğini söyledi. Özel, Türkiye’de Corona virüsü salgınıyla ilgili “tek adam rejimi” sebebiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek başına “şahsi bilim kurulu” gibi karar verdiğini söyledi. Özel, dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonunda 48 saatliğine uygulanacak sokağa çıkma yasağında da bu şekilde son dakikada tek kişilik kararla uygulamaya geçildiğini ifade etti. Özel, “Corona meselesi ancak her yerde bittiğinde dünyada küresel bir rahatlama olacak. Buna rağmen kutuplaşmadan beslendiği için şahıs, belediyelerce yapılan yardımlaşma, dayanışma girişimlerini de engelliyor. Üstelik 20 yıllık geçmişi olan aşevi yardım hesaplarına bile bu dönemde dondurma işlemi uygulanıyor. Bunlar hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Bu kibir, bu hırs kime?” diye sordu.