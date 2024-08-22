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22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yangın dönemine karşı hiç hazırlık yapılmamış

22 Ağustos 2024, Perşembe 00:09
Son günlerde İzmir, Çanakkale, Bolu, Muğla ve Manisa’da başlayan ve uzun çabalar sonucu söndürülen ve kontrol altına alınan orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler tartışılıyor. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarına ilişkin alınacak önlemler hakkında konuştu.

Özkara, ‘’Orman yangınlarıyla ilişkisi olan tüm kesimlerin mutlaka bir eğitim sürecinden düzenli ve devamlı olarak geçmesi lazım. Pratik, sahada dayanıklılığı olan kadroların olması lazım. Lafla konuşunca olmuyor bu işler, bunun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi şart.’’ Özkara, orman yangını sayısının son on yılda yıllık ortalamanın iki katına çıktığını hatırlatarak “ Yangınlarla mücadele eden ekiplerin sayısı yeterli ancak personelde vasıf kaybı var. Buca’da bulunan yangın eğitim merkezinin kapatılması büyük hata. Merkezin yeniden açılması gerekir. Yangın emniyet şeritleri, yangın yollarında yeterli temizlik yapılmamış. Hazır değildi yangın dönemine. Siz bu ortamda isterseniz hava araçlarını 50 katına çıkarın. Hiç fark etmez” dedi.

Ankara - Anka

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