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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Yangın riskine karşı 24 saat teyakkuz halindeler

24 Şubat 2023, Cuma 15:03
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kurulan çadır kentin asayişini sağlayan Mehmetçik, aynı zamanda yangın riskine karşı 24 saat tetikte bekliyor.

Kahramanmaraşlı depremzedeler için Şazibey Mahallesi'ndeki 12 Şubat Stadı'nda kurulan çadır kentte, afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

AFAD ve Kızılayın 280 yaşam çadırı ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ait 30 idari çadırın yer aldığı alanda, 646'sı çocuk olmak üzere yaklaşık 1700 depremzede barınıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından koordinasyonu sağlanan çadır kentin asayişi ise Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Taburunca sağlanıyor.

Çadır kente gelen yardım malzemelerinin nizami bir şekilde dağıtılmasını da koordine eden Mehmetçik, ayrıca muhtemel bir yangın riskine karşı teyakkuzda bekliyor.

Birbirine yakın olan çadırlarda katalitik gazlı sobalar kullanılması nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı stadyumun tribünlerindeki 3 ayrı noktada görevlendirilen askerler, yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı 24 saat gözetliyor.

Askerler, duman ya da alev görmeleri durumunda düdükle vatandaşları ikaz ettikten sonra yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirmek için tetikte bekliyor.

Çadır kentin belli bölgelerinde de çok sayıda yangın söndürme tüpü yer alıyor. Bölgede ayrıca iki arazöz de yangın riskine karşı hazır bekletiliyor.

AA

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