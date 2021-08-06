Yangın söndürme uçaklarını sordu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması isteğiyle orman yangınlarında kullanılan ve kullanılmayan uçaklara dair soru önergesi verdi.

Yeneroğlu şu soruları yöneltti: “Türk Hava Kurumu (THK)’nun uçakları ile Orman Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2021 tarihinde ilan ettiği yangın söndürme uçağı kiralama ihalesinde kiralanan veya bugünlerde İspanya ve Hırvatistan yardım amaçlı olarak gelen ve yangın söndürme faaliyetlerine katılan uçaklar arasında herhangi bir model farkı var mıdır? (…) Orman Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2021 tarihinde ilân ettiği yangın söndürme uçağı kiralama ihalesinde kiralanan yangın söndürme uçaklarına ödenen miktar ile Türk Hava Kurumu (THK)’nun uçaklarının ülkemizdeki yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılabilmesi için gerekli bakım maliyeti arasındaki fark ne kadardır? Hâlihazırda apronda bekleyen THK uçaklarının kullanımına bugün karar verilirse kaç günde devreye alınabilir?” Ankara – Ahmet Terzi

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