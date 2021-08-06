DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: AKP YANGINLA MÜCADELE ETMESİ GEREKİRKEN NE YAZIK Kİ BELEDİYELERLE, MUHALEFETLE, BASINLA, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA MÜCADELE EDİYOR.

YANGINLARIN ALTINDA KALDI

“Herkes dilinden dökülenlerle, iddialarıyla sınanır. Kendinden önceki hükümeti ‘99 depreminin altında kaldı’ diye itham eden AKP, şimdi orman yangınlarının altında kaldı. Milleti büyük bir acıyla karşı karşıya bıraktı.”

SİVİL TOPLUM DAHA ORGANİZE

“Yeni sistemle afetlerde hızlı ve karar alınacağı iddiası doğru çıkmadı. Bu salgın ve yangın felâketleri ile gördük ki sivil toplum, AKP ile aynîleşip ‘parti devleti’ne dönüşen ‘devlet’ ten daha organize ve etkin.”

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Yangınla mücadele edin, muhalefetle değil

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’nin yangın ile mücadele etmesi gerekirken belediyelerle, muhalefetle, basınla, STK’larla mücadele ettiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yerleşim yerlerinin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin” sözünü eleştirerek, “AKP’nin zihniyetinin özü; Nimetler cebe, külfetler CHP başta olmak üzere muhalefetin üzerine, başkalarının hanesine! Güya bu şark kurnazı AKP iktidarı hatadan, günahtan münezzeh, layüsel bir varlık!” dedi. “Ülkede; salgın olur, esnaf kepenk kapatır yardımı ancak AKP yapar” diyen Uysal, “Yardım yapmak isteyen belediyeleri engeller. Orman yangını çıkar, söndürürse ancak AKP söndürür; söndüremiyorsa sorumluluk muhalefet belediyelerinin olur. Merkezi hükümet-yerel yönetimler-belediyeler- sivil toplum salgında, yangında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması gerekirken AKP kendisi dışındakileri akıl yoksunluğu ile dışlıyor!” şeklinde konuştu.

Bu sistemle kriz derinleşiyor

AKP’nin yangın ile mücadele etmesi gerekirken belediyelerle, muhalefetle, basınla, STKlarla mücadele ettiğini söyleyen Uysal, “Belediyeleri ve THK’yı suçlayarak sorumluluğu üstünden atmaya, muhalefeti trollerle kriminalize etmeye, RTÜK eliyle basının yangın haberi vermemesine çalışıyor!” Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin salgın, yangın gibi olağanüstü durumlarda etkin ve hızlı karar almaya imkan vereceği iddiasının orman yangınları vesileyle gerçeği yansıtmadığının bilakis yönetim krizini derinleştirdiği ortaya çıktığını söyleyen Uysal şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında ‘sınırsız yetki-sıfır denetim/sorumluluk’ anlayışıyla etkinleştirilen keyfi bir rejimin tabii sonucu olarak ormanda, mutfakta, sofrada yangınlar, felaketler yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz.”

Sivil toplum iktidardan daha organize

“Her şeyi bilen Cumhurbaşkanımız imdada yetişti” diye açıklamasını sürdüren Gültekin Uysal, “Bütün olumsuzluklara ve Merkez Bankası’nın ciddiye alınmayan açıklamalarına rağmen piyasada dolar düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz/enf- lasyon açıklamaları ve ‘sinyali’ ile yeniden yükselişe geçti. Anlaşılan her şeyi bilen, ama küçük krizleri bile yönetemeyip belediyelere sorumluluğu atan Cb’mız piyasanın kendi işleyişine müsaade etmeyecek. Sayın Erdoğan, bir müsaade edin! Tekrar ifade ediyorum; bu çürümüş, yozlaşmış, söyleyecek sözü ve programı kalmamış, uygulayacak yetkin siyasî ve bürokratik kadrolardan yoksun AKP’yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok. Bu salgın ve yangın felâketleri ile gördük ki sivil toplum, ‘toplumun en organize ve kurumsal’ hali olan AKP ile aynilerin ve ‘parti devleti’ ne dönüşen ‘devlet’ ten daha organize ve etkin!” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA