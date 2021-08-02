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3 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Yangınlar devam ediyor

02 Ağustos 2021, Pazartesi 19:00
Akdeniz ve Ege bölgelerinde 28-29 Temmuz’da çıkan yangınlar etkisini sürdürüyor. Yetkililer yangına havadan destek gerektiğini, müdahalenin yetersiz olduğunu vurguluyor.

Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak son bir haftadır Türkiye’nin çoğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan 150 yangının 132’si kontrol altına alınırken 18 noktada alevler tabiatı tahrip etmeyi sürdürüyor. Can kaybı sekize yükselirken, Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Hozat’ta yangınlar devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden alınan bilgilere göre, Tunceli Hozat, Kahramanmaraş Türkoğlu, Mersin’in Silifke ve Aydıncık, Antalya’nın Manavgat, Gazipaşa, Alanya, Akseki ile Muğla’nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde orman yangınları henüz söndürülemedi. Bir haftadır süren yangınlarda ne büyüklükte bir orman kaybı olduğu henüz tesbit edilebilmiş değil.

Cehennemi yaşıyoruz

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler mahallesi ile Milas’ın Beyciler Köyü’nde başlayan yangın durdurulamıyor. Alevler Mazı Köyü sahilindeki turistik tesislere kadar indi, pansiyon ve otelde kalanlar panik ve korku içinde botlara binerek canlarını son anda kurtardılar. Sekiz kişinin yaralandığı belirtildi. Muğla’nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgede başlayan büyüyerek devam eden orman yangınlarını sosyal medyadan çektiği bir video ile gösterdi. Aras şunları söyledi: Mazi ile Çökertme arasındayız. Burada cehennemi yaşıyoruz. İnanılmaz bir şey. Allah yardımcımız olsun. Görüyorsunuz yamaçlar cayır cayır yanıyor. Buraya karadan müdahale imkansız. Eliniz kolunuz bağlı.”

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Böyle devam ederse Marmaris komple yanar

Son 24 saate en büyük tahribat ise şu ana kadar yedi kişinin vefat ettiği Manavgat ile bir kişinin öldüğü Marmaris ile Bodrum’da meydana geldi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibinde yer alan ismini vermek istemeyen bir yetkili, alevlere havadan eksik ve doğru noktalara müdahale yapılmadığını belirterek “Burada kriz merkezi diye bir şey yok. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri çok zayıf çalışıyor. Müdahale böyle devam ederse açık söylüyorum; Marmaris komple yanar” dedi. İsmini vermek istemeyen yetkili, söndürme çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: Yangına havadan müdahalede çok zayıf ve eksiklik var; geç kalınıyor. Yangına 1 uçak müdahale ediyor. Burada kriz merkezi diye bir şey yok. İstanbul İtfaiyesi olarak biz her yere yetişmeye çalışıyoruz. Hisarönü’nde bir felâket yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de burada ancak yetişemiyoruz. Bakanlığa bağlı ekipler çok zayıf çalışıyor, müdahalenin zor olduğu noktaları bırakıp gidiyorlar. Su istiyoruz, su vermiyorlar. Bakanlığa bağlı ekipler, bazı noktalara girmiyor. Kriz merkezi diye bir şey yok.

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