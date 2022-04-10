Yangınların çoğu elektrik tellerinden

Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Cumhuriyet gazetesinden Tuncay Mollaveisoğlu’na konuştu.

“Sendikamızın yaptığı incelemelerde yangınların büyük çoğunluğunun enerji nakil hatlarından çıktığını tespit ettik. Ancak bakanlık tespitleri görmezden geldi çünkü sözleşmeye göre yangına neden olan şirketlerin büyük tazminat ödemesi gerekiyor” dedi.

Durmuş, “2018’de Antalya Kumluca’da 3 bin hektar alanın yanmasına neden olan yangının öncesini ve sonrasını yakından izledik. Sendikamızın teknik heyeti şüphesiz şekilde yangına enerji nakil hatlarının neden olduğunu tespit etti. Adrasan köylüleri nakil hatları ile ilgili çok sayıda şikâyet ve uyarı yaptıkları halde dikkate alınmadı. Yazın sıcaktan yere değen hatların altında ağaç olmaması gerekiyordu. Köylülerin uyarısına bizim tespitimize rağmen hiçbir şey yapılmadı ve yangın çıktı...” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi