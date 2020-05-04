Yanlış kararın bedeli ağır olur

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin önümüzdeki günlerde gevşetilmek istenmesi konusunda açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tesbit edilen vak’a ve vefat sayılarının azalmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta yetkililerden önlemlerin “gevşetilmesi” mesajları gelmeye başladı. Sadece PCR testi pozitif vak’aları esas alınsa da, Sağlık Bakanlığı’nın 3 Mayıs akşamı itibarıyla açıkladığı sayılara göre Türkiye dünyadaki 193 ülke arasında vak’a sayısında sekizinci, ölüm sayısında on ikinci sırada bulunuyor. Özetle; pandeminin sekizinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki haftalara göre azalmaya rağmen İstanbul’da tehlike ciddiyetini sürdürüyor. Tedbirlerin gevşetilmesi tartışmasının bu gerçeğin ışığında değerlendirilmesi, erken dönemde alınacak yanlış bir kararın bedelinin ağır olacağını hatırlatırız.”

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