Yap-İşlet-Devret modeli krediyle ev alımı gibiymiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yap İşlet Devret modelinin başarılı bir model olduğunu ve bu sayede pek çok yatırımı hazinenin para ödemeden yaptığını savundu.

Karaismailoğlu, Bakanlığın Yap İşlet Devret (YİD) projelerinde verdiği garantilerde yüzde 90’a varan hesap hataları eleştirilerini “Burada hesap hatası yok” diye cevapladı. Bakan Karaismailoğlu “Yap-İşlet-Devret’te kredi ile ev almış gibi ödeme yapıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, Yap İşlet Devret (YİD) projelerine gelen eleştiriler hakkındaki soruya şöyle cevap verdi: “1970’li yıllarda devlet aklı olsaydı, 1. Köprü (İstanbul) tamamen YİD yapardı, devlete yükü olmazdı.” Avrasya tünelinin bu konuda çok başarılı olduğunu iddia eden Bakan, karşılama oranında yüzde 90’lara ulaşıldığını söyledi. Haber Merkezi

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