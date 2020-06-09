Yapboz sistemi

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin iki yılı doldurduğunu, geçen sürede reforma muhtaç hale geldiğini belirterek, “Öyle ufak tefek düzeltmeler değil, reform! Hem de sistemin devamı reformlar yapılmasına bağlı” diye yazdı.

Aceleyle hazırlanıp ancak yüzde 51.41 oyla referandumdan geçirilebilmiş Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verimli işlemediğini söyleyen Akyol, “Uluslar arası bilimsel indekslerde ismine en çok atıf yapılan anayasa hukukçumuz Prof. Kemal Gözler’in şu tesbiti bütün tabloyu ortaya kokuyor: ‘Bir buçuk yılda gerçekte 24 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmış, çıkarılan bu 24 kararnamede değişiklik yapmak için de 31 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmıştır!’ Toplam 55 CB Kararnamesi… Fakat bunun 31 tanesi, önceki 24 kararnamenin eksiğini, yanlışını gidermek için çıkarılmış! Görüyorsunuz, hızlı karar alacağız, uçuracağız derken doğrudan çok yanlış yapılmış! Sadece bu değil… Yetkiler bir kişide toplanınca kişisel duygular, öfke ve tercihler daha etkili olur, hata payı artar. İki yılda görülmüştür ki, Türkiye için doğru sistem “şahsî idare”yi esas alan, Meclis’i ve kurumları zayıflatan bu sistem değildir.”

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