Yapı belirsizliği nasıl çözülecek?

İnşaat mühendisi Nazım Ergin, Türkiye’deki imar sorunları ve imarsız yapılaşmaya dikkat çekti.

Plansız yapılaşmanın çevresel sorunlara, trafik sıkışıklığına ve sosyal problemlere yol açtığını söyleyen Ergin, imar planlarının eksikliği ve güncellenmeme sorunlarının da mevcut olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin sürdürülebilir kentleşme politikalarına ve daha etkili denetim mekanizmalarına odaklanması gerektiğini belirten Ergin, “İmar afları cinayete davetiye çıkarmaktadır. İmar affından yararlanan tüm yapılar mühendislik hizmeti almamış varsayılmalı ve denetime tabi tutulmalıdır” dedi. İstanbul - Anka

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