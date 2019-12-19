Yaptırım Trump’ın imzasına kaldı

Türkiye’ye Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını da içeren yasa tasarısı, Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu elinde tuttuğu Senato’dan 8’e karşı 84 oyla geçti.

Tasarı geçen hafta da Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Kongre’de her yıl güncellenen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) yeni versiyonu ABD’nin o yılki dış politika ve güvenlik politikalarına yön veriyor. 738 milyar dolarlık harcama öngören tasarı üzerinde aylar süren pazarlıkların ardından Temsilciler Meclisi ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi arasında geçen hafta uzlaşmaya varılmış, hemen ardından tasarı Temsilciler Meclisinden geçmişti. Başkan Donald Trump tasarıyı Senato’dan onay alır almaz hemen imzalayarak yürürlüğe sokacağını bildirmişti.

Dışişleri: Gerekli tedbirleri alacağız

ABD’de Türkiye’ye S-400 yaptırımları uygulanmasını ve F-35 satışının yasaklanmasını da içeren yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’nden sonra ve Senato’dan da geçmesine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Tasarıda Türkiye’ye karşı “hasmane unsurların” yer aldığı belirtilen açıklamada, “Türkiye’ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyelerinin, ABD-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam ettiği” kaydedildi. DW Türkçe’nin haberine göre, “Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı” gerekli tedbirleri alacağını belirten Bakanlık, tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan vazgeçiremeyeceğini vurguladı.