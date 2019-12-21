'Yaptırımlarla ilgili aldığımız önlemler var'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin savunma bütçesinde yer alan Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin, "Türkiye'ye dönük bu atakları ve sınamaları savuşturmak için hem kendi içimizde ekonomik anlamda aldığımız tedbirler var, Türkiye sürekli olarak konuşulan yaptırımlarla ilk defa karşılaşmıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın onayladığı savunma bütçesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların yer almasına Türkiye'nin nasıl yanıt verebileceği ilişkin soru üzerine Ünal, hem ekonomik anlamda hem de vekalet savaşları anlamında bölgede Türkiye'nin uzun süreden beri güvenliğini sağlama, hava savunma sistemini kurma, sınır güvenliğini, toprak bütünlüğünü savunma ve Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma mücadelesi verdiğini söyledi.

Türkiye'nin hem NATO'ya karşı hem de uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Ünal, Libya'dan Afganistan ve Ukrayna'ya kadar 9 ülkenin yönetilemez hale geldiği, Irak'ta ve Suriye'de devam eden savaşların yer aldığı bölgede Türkiye'nin istikrar adası olarak varlığını sürdürmenin mücadelesini verdiğini kaydetti.

Ünal, ABD Temsilciler Meclisinde alınan karın ardından işin senatoya kaldığını, senatodan da Trump'a bir azil kararı çıkmayacağını dile getirerek, azil sürecinin daha çok seçimlere ve Trump'ı baskı altında tutmaya yönelik olduğunu söyledi.