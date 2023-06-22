Yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, 15 Haziran’da Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Aras’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadesine yer verildi. AA

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