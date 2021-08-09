Yardım bekleyen halk, hayal kırıklığına uğratıldı

Eski Büyükelçi Namık Tan, devletin kendisinden yardım bekleyen acı içindeki vatandaşlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, yetkinreport.com sitesinde bir yazı kaleme aldı. Tan yazısında, devletin kendisinden yardım bekleyen acı içindeki vatandaşlarını hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, “Zarara uğrayanların yaralarını sarmaya öncelik vereceğine, bu tuhaflığı sorgulayanlardan ve uluslar arası camiadan yardım talebinde bulunanlardan hesap sorma yolunu seçti. Bu arada, ülkemizde zaten vahim boyutlara ulaşmış bulunan kutuplaşmayı daha da körüklemekte beis görülmedi. Afet mücadelesine odaklanılacağı yerde, nefret temelli karşılıklı suçlama yarışının başlamasına göz yumuldu. Bunun, uzlaşma kültürünü tamamen ortadan kaldıracağına, sosyal ve kültürel fay hatlarının derinleşmesine sebep olacağına aldırış edilmedi. Aksine, bu kutuplaşma siyaseten teşvik edildi” ifadelerini kullandı.

ROTASINI KAYBETMİŞ GEMİ GİBİ...

40 yıla yakın hizmet ettiği Dışişleri Bakanlığı’nın ideolojik amaçlar uğruna hoyratça kullanılmakta olduğunu görmekten derin üzüntü duyduğunu kaydeden Namık Tan, “Türkiye, bu haliyle, adeta fırtınalı bir denizde rotasını kaybetmiş gemiye benziyor. Fırtınanın bir gün nasıl olsa dineceğini bilen gemi kaptanının yegâne amacı da fırtına geçinceye kadar tekneyi su üstünde tutmak. Fırtınanın gemide yarattığı ağır tahribatı umursamıyor. “Güçlüyüz ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeye muktediriz” mesajı vererek, mürettebatın ve yolcuların moralini yüksek tutmaya çabalıyor (…) Biraz olsun tarih bilenler, kaptanın gemiyi karaya oturmaktan kurtarmasının zor olduğunun farkında. Titanik faciasında olduğu gibi, halk gemi orkestrasının son performansını çaresizlik içinde seyrediyor” diye yazdı.