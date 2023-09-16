Yardım gemilerimiz Libya’ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı.

Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunuyor. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya’ya ulaştırıldı. Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi” açıklamasını yaptı. AA

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