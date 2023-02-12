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Yardım malzemesi ulaşımı için hava köprüsü

12 Şubat 2023, Pazar 13:59
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan haberde, Emirates'in, Dubai'deki insani yardım merkezi Uluslararası İnsani Şehir (IHC) ile işbirliği içinde kurduğu hava köprüsü ile Dubai'den İstanbul'a acil insani yardım malzemeleri, tıbbi malzeme ve ekipman taşınacağı belirtildi.

Haberde, ilk olarak Emirates'in "EK121" ve "EK117" sefer sayılı uçuşları ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sağladığı termal battaniye, çadır, tıbbi kit ve barınak malzemelerinin bugün yola çıkacağı kaydedildi

Yardım malzemelerinin Emirates'in kargo kolu Emirates SkyCargo ile gönderileceği aktarılan haberde, iki hafta boyunca İstanbul'a her gün yapılacak uçuşlarla 100 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haberde, İstanbul'a gönderilen yardım malzemelerinin Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere yerel kuruluşlar vasıtasıyla ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Emirates'in CEO'su Şeyh Ahmed bin Said Al Mektum da kurulan hava köprüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk ve Suriye halkının yanındayız. Depremlerden etkilenenlere acil yardım sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE resmi ajansı WAM'dan 6 Şubat’ta yapılan açıklamada da Türkiye’deki depremzedelere kurtarma ekipleri ve acil yardım malzemesi gönderildiği belirtilmişti.

AA

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