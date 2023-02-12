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Yardım seferberliği devam ediyor

12 Şubat 2023, Pazar 14:20
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devletin ilgili birimleri ile koordine olan şirketler, bölgenin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şirketler, bölge için seferber olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda afetin ardından bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markaları bulunduran Stellantis Türkiye, deprem bölgesine yönelik yardım operasyonu gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Depremden etkilenen ve zarar gören bölgedeki büyük bayi teşkilatının tüm çalışanlarını ve ailelerini deprem bölgesinden çıkartmayı önceliklendiren Stellantis Türkiye, zorlu koşullar altında önemli bir lojistik operasyon gerçekleştirerek yaklaşık 4 günde 600 kadarı bebek, küçük çocuk ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 1.200'ü aşkın kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti.

Antalya'da 350 odalı bir otel tutarak yetkili satıcılarının tüm çalışanlarına ve ailelerine güvenli ve sıcak bir alan yaratan Stellantis Türkiye, kapsamlı bir operasyonla yaklaşık 1.500 kişiyi bölgeden tahliye etmeyi ve güvenli barınma ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

Yaralıların tedavilerini de üstlenen Stellantis Türkiye, sadece temsil ettiği 4 markasının bayi, çalışan ve ailelerini bölgeden tahliye edip güvenli bir barınma alanı açmakla da yetinmedi. Bayilerinin temsil ettiği farklı otomotiv markalarının çalışanlarını ve ailelerini de geride bırakmadan bölgeden tahliye etmeye başlayan Stellantis Türkiye, deprem bölgesinde yer almayan yetkili satıcılarının yardım talebi üzerine de bir destek hesabı açtı.

Ülke çapındaki diğer bayilerin yardımlarını da bu operasyon için kanalize eden Stellantis Türkiye, bu bağışları da deprem bölgesinden tahliye edilen ailelerin, bebek ve çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyor. Stellantis Türkiye, yaptığı yardımları AFAD kanalıyla bölgeye ulaştırmaya devam ediyor.

Doğan Trend Otomotiv, 5 önemli ihtiyaç alanında desteklerini sürürüyor

Doğan Trend Otomotiv, Doğan Holding koordinasyonunda tüm grup şirketleriyle arama-kurtarma, beslenme, barınma, iletişim ve akaryakıt tedariki olarak 5 önemli ihtiyaç alanında desteklerini sürdürdüğünü açıkladı.

Doğan Trend Otomotiv Grubu, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki yardım çalışmalarına destek verdi ve vermeye devam ettiğini belirtti.

Şirket bünyesinde oluşturulan kriz yönetim ekibiyle bayilerle koordineli bir şekilde bölgenin acil ihtiyaçlarına öncelik veren şirket, uluslararası iş ortakları ve temsil ettiği markalarla sürekli iletişim halinde hareket ederek yurt dışından gelecek yardımları da koordine ettiğini duyurdu.

Şirket ayrıca, mart ayında yapacağı MG elektrikli araçlar basın lansman organizasyonunu iptal ederek tüm lansman bütçesini deprem bölgesine aktaracağını bildirdi.

LeasePlan Türkiye'den 1 milyon TL nakdi yardım

LeasePlan Türkiye, Ahbap'a deprem bölgesinde kullanılmak üzere 1 milyon TL nakdi yardım gerçekleştirdi.

Şirket ayrıca, Hollanda merkezli genel müdürlüğü LeasePlan Corporation ile yardımlar için iletişimini sürdürüyor. İhtiyaç haritasının kullanımına sundukları araçlarla bölgedeki yardım çalışmalarına lojistik desteği sağlayan LeasePlan, bölgede bulunan müşterilerinin ödemelerini düşünmemeleri adına gerekli aksiyonları aldığını da sosyal medya hesabından açıkladı.

Enterprise 100 adet entegre ve çekme karavanı afet bölgesine gönderdi

Araç kiralama şirketlerinden Enterprise da araç parkındaki tüm karavanlarının kiralama sürecini durdurarak afet bölgesine depremzedelerin kullanımı için gönderdi.

Enterprise Türkiye, hemen harekete geçerek araç parkındaki yaklaşık 100 adet entegre ve çekme karavanı depremzedelerin konaklama ve barınma ihtiyaçlarını sağlamak üzere deprem bölgesine yolladı.

Enterprise Türkiye, sosyal medya hesapları aracılığıyla ayrıca "Karavanlarını bölgeye sevk etmek isteyen vatandaşlarımız için sevkiyat sürecini uçtan uca tesis edebileceğimizi bildirmek isteriz." açıklamasını yaptı.

CMS ve Karsan'dan destek

Jant üreticisi CMS de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, çalışanlarının da katkılarıyla acil ihtiyaçlar için deprem bölgesine ulaştırılmak üzere barınma, ısınma, giyim, gıda, medikal malzeme ve ilaç içeren yardımlarını gönderdiğini belirtti. CMS Grubu, acil tıbbi müdahale desteği için kiraladığı ambulansı da Hatay'a yolladı.

Karsan da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yaraları sarmak ve yardım faaliyetlerinin bir parçası olmak üzere hızla harekete geçtiğini duyurarak, AFAD ile koordinasyon halinde battaniye, kışlık kıyafet, hijyenik ürün ve gıda gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiğini bildirdi.

TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de afet bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 1,5 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Cardata da yaraları birlikte sarmak için ilgili kamu ve yardım kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışmalarına devam ettiğini, ayrıca büyük felaketten etkilenen bölgelerde bulunan tüm iş ortağı ve müşterilerine ödemeler konusunu düşünmemeleri gerektiğini belirtti.

AA

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