Yardım sözleri havada kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından geçen beş ayda, geldikleri adreslerde barınabilecekleri ev ve geçimlerini sağlayabilecekleri iş bulamayan birçok depremzede afet bölgesine dönüyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre İzmir’de iş bulamadıklarını anlatan depremzede Mehmet Çakar, bu yüzden ev ararken de çok zorlandıklarını belirtti. Çakar, “Kiralar çok yüksek. 7-8 bin liradan aşağı daire yok. Biz 6 bin 500 liraya idareten bir ev bulduk. Hala geleceğimiz belirsiz. Geçim sıkıntısını nasıl aşacağız bilmiyorum. Birkaç ay şartlarımızı zorlayarak ayakta kalabiliriz ama sonrasında iş bulmamız gerekiyor. Malatya’da depremden önce kalıcı işim vardı. Ben de kızlarım da beş aydır iş arıyoruz ama bulamadık. Kızlarımdan biri işletme diğeri acil ilkyardım mezunu. Herkes başta çok olumlu yaklaşıyordu, ‘yardımcı oluruz’ diyordu. Ama bu sözler havada kaldı. Hem belediyeye ve kaymakamlığa hem de özel sektörden şahıslara bu konuda başvurduk, müracaatları yaptık ama hala bir gelişme yok” şeklinde konuştu.

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