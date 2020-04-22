Yardıma terör muamelesi yapılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başta olmak üzere bazı belediyelerin halka yaptığı yardımlarla ilgili bütün siyasî eleştiri ve saldırılara karşı açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Biz belediye başkanları, siyasi tercihlerin ötesinde geniş toplumsal uzlaşı ile seçilmiş, her partiden vatandaşımızın oylarıyla göreve gelmiş kişileriz. Makama geldikten sonra parti rozeti çıkmış, oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek zorunda olan insanlarız.” dedi. “Millet bizleri ihtiyacı varken yanında görmeyecek de ne zaman görecek?” diye soran İmamoğlu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü’, başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri’ muamelesi yapılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde, terör örgütlerini sempatik gösterme riski olan, böyle tehlikeli cümleler de kurulmaz. Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz, milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin, milletin ihtiyacına hiçbir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir. Yoksa meydan boş değil” ifadesini kullandı.

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