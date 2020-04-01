Yardımı engelleme, işbirliği yap

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediyelerin yardım kampanyalarının hesaplarının bloke olması hakkında yaptığı açıklamada “Engelleme! İşbirliği yap! Aslolan, hayra anahtar olmaktır!” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediyelerin yardım kampanyalarının hesaplarının bloke olması hakkında açıklama yaptı.

Uysal, yaptığı açıklamada “Memlekette işi gücü bırakıp kendisi dışında bir inisiyatifle sorumluluk mahallinde yardım organize eden özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini engellemeye çalışmak da neyin nesi!” diyerek tepkisini dile getirdi.

AKP Hükümetine “Engelleme! İşbirliği yap!” çağrısında bulunan Gültekin Uysal, “Türkiye, neslimizin yaşamadığı binlerce insanın hayatına mal olan küresel bulaşıcı bir salgın, zincirleme ekonomik çöküş ve toplumsal yıkımla karşı karşıya! Siyasete ve siyasetçiye güvenin bu derece sorgulandığı zamanda ‘kendi yapmadığımız hiçbir fedakârlığı toplumdan istememek gerektiği’ düsturuyla tüm siyasi, toplumsal liderlerin öncülük etmesini kamuoyuna beyan ettik” dedi.

HÜKÜMET CEPHESİNDE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK ANLAŞILAN!

Hükümetin bir genelge yayınlayarak kendileri dışındaki belediyeleri; özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’ni üstü örtülü bir şekilde tarif ederek yardım toplayamayacaklarına hükmettiğini anlatan Uysal, “Büyüklüğünü öngöremediğimiz büyük bir buhran yaşanıyorken memlekette işi gücü bırakıp kendisi dışında bir inisiyatifle sorumluluk mahalinde yardım organize eden özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini engellemeye çalışmak neyin nesi! AKP, Büyükşehir Belediyeleri ile hayırda yarışacağına, işbirliği yapacağına kamu gücüyle engellemeye çalışıyor! Bu kadar kötülüğü özellikle böyle bir zamanda bu ülke hak etmiyor. Demokrat Parti olarak AKP’ye çağrımız; “engelleme! İşbirliği yap.” sözlerini sarfetti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA