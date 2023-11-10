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10 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Yargı darbesine büyük tepki

10 Kasım 2023, Cuma 13:00
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararına uyulmamasına hükmederken, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına siyasetçiler büyük tepki geldi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmederken, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına siyasetçiler büyük tepki geldi. 

UYSAL: ANAYASAL KRİZ 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP iktidarının iş bilmezliğinin ülkeyi ve illeti onmaz bir sefalete, ekonomik bir krize sürüklediğini belirterek, “Şimdi ise AKP’nin yargıdaki teşkilatlanması haline gelmiş Yargıtay, Anayasa Mahkemesinin kararını tanımayarak, bir de üstüne AYM’nin Can Atalay hakkındaki ‘hak ihlali’ kararını onayan üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak bir Anayasal krize neden oluyor. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür” değerlendirmesinde bulundu. 

KARAMOLLAOĞLU: HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMAZ 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının Türkiye’de hukuk sisteminin alt üst oluşunun en açık göstergesi olduğunu belirterek, “Böyle bakıldığında ülkemizde olağanüstü bir durum yaşandığı ve bu olağanüstü durumun kabul edilemez olduğu anlaşılmaktadır. Bu karar, demokrasiyle ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi hukukun üstünlüğüne olan güveni zedeler ve toplumsal adalet duygusunu sarsar mahiyettedir. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hukukun ilkelerini hiçe sayıp temel değerlere karşı tavır alması kabul edilemez” dedi. 

GÜL: ADALET DUYGUSU İÇİN ENDİŞE VERİCİ 

AKP Grup Başkanvekili ve Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsünün, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe verici olduğunu belirterek, “Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir” dedi. 

YENEROĞLU: ARKASINDAKİ GÜÇ KÜLLİYE MERMEZLİ OLABİLİR 

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu şunları söyledi: “Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesine yönelik Anayasa’yı yok sayan darbe girişiminin arkasındaki güç ancak külliye merkezli olabilirdi. Bu kişi ya Cumhurbaşkanı’nı da ikna ederek Yargıtay üyelerini hukuk devletine yönelik darbe girişimine yönlendirdi veya kendi inisiyatifiyle. İki durum da asla kabul edilemez ve iki şartta da derhal görevden alınması gerekir. Bunun ötesinde lafları safsatadan ibarettir. Milli Yargı‘ diye bir kavram uydurunca suçu perdeleyip kendi otoriter devlet fantazisi için birilerini kandırabileceğini zannediyor herhalde. ‘Milli’ diye kendini yutturmaya çalışan bu üçüncü dünya reaksiyonerliğine mutlaka hemen dur demeli ve Türkiye’yi anayasasızlaştırma teşebbüsüne kalkışanlar derhal görevden alınmalı!” 

YILMAZ: ANAYASAL DÜZENE KARŞI DARBE GİRİŞİMİ 

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Bilge Yılmaz, “Tarihimizde ilk defa Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi’ni fiilen ortadan kaldırma girişimi olan bu karar alenen anayasal bir suçtur, anayasal düzene karşı darbe girişimidir. Siyaset kurumunun tüm aktörlerinin anayasal düzenin ve Anayasa Mahkemesi’nin arkasında durması gerekmektedir” dedi. 

ZORLU: HUKUK SKANDALI 

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “100 yıllık Cumhuriyetimizde maalesef vahim bir hukuk skandalı daha yaşanmıştır. Yargıtay, Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Oysa AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ‘Artık Türkiye’de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı’ anlamına gelir” dedi. 

ÇELİK: MAALESEF ÇEKİŞME VAR  

AKP Artvin Milletvekili ve eski bakanlardan Faruk Çelik, “Maalesef Yargıda, Çatı ile Çatı katı arasında bir çekişme var. Çatının kararlarını beğenmeyebiliriz, karşı çıkar hatta kendi içimizde isyan da edebiliriz. Meşru çözümlerin adresi neresi olacak? Devlet düzen ister, düzen de hukuk” dedi. 

ANKARA - MEHMET KARA

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