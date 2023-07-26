Yargı kararına rağmen iade edilmediler

Mahkemelerin iade kararına rağmen 30 günlük yasal süreç içerisinde görevlerine başlatılmayan ‘Barış Bildirisi’ imzacısı akademisyenler, ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

gazeteduvar’ın haberine göre, OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen ‘Barış Bildirisi’ imzacısı akademisyenlerin yaklaşık 7 yıldır verdikleri mücadele devam ediyor. OHAL Komisyonu’nun yıllarca başvurularını raflarda bekletmesinin ardından yargı yolu açılan, idare mahkemelerinin göreve iade kararı verdiği akademisyenler bu kez de görevlerine başlatılmama uygulamasıyla karşı karşıya. SUÇ DUYURUSU YAPILDI Yargı kararının 30 gün içerisinde üniversiteler tarafından uygulanması kanuni zorunlulukken 45 günü bulan süreler geçmesine rağmen görevlerine başlatılmayan akademisyenler söz konusu adımı atmayan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Üniversite yönetimlerinin yargının iade kararının hemen ardından yürütmeyi durdurma başvuruları da yaptığı süreçte akademisyenlerin talebi bir an önce görevlerine başlamak ve öğrencileriyle yeniden bir araya gelmek. Haber Merkezi

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