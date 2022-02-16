Yargı kararları uygulanmazsa güven zedelenir

AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Yargılamanın anlamsız hale geldiği yerde toplumun hukuka ve yargıya olan güveninin zedeleneceği açıktır” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM’nin yeni üyesi Kenan Yaşar’ın yemin töreninde konuştu. Arslan, “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında vurgulandığı üzere bireysel başvuru kurumu temel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde güvence sağlamakta. Diğer yandan bireysel başvurudaki 10 yıllık tecrübemiz, bize bu hak arama yolunun etkili olabilmesinin verilen ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Anayasa Mahkemesi, yargı kararlarının icrasının yargılama sürecinin tamamlayıcı unsuru olduğunu, kararın uygulanmaması halinde yargılamanın da bir anlamının kalmayacağını belirtmiştir. Yargılamanın anlamsız hale geldiği yerde ise toplumun hukuka ve yargıya olan güveninin zedeleneceği açıktır” dedi. Haber Merkezi

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