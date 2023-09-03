Yargı mensuplarının cesareti çok şey değiştirir

Yeni adlı yılın başlaması dolayıyla açıklama yapan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Sayın yüksek yargı mensupları, sizlere büyük sorumluluk düşüyor. İçinizden bir kısmının bile hassasiyeti/cesareti çok şey değiştirir” dedi.

Normalde kişilerden değil sistemden beklentisi olduğunu söyleyen Uzun, “Ancak bugünkü CHS, yargı bağımsızlığını imkansız hale getirdiği için çok “naif” kaldığımı bilerek ve “mecburen” kişilere çağrıda bulunuyorum: Mesleğinin zirvesine ulaşmış SAYIN YÜKSEK YARGI MENSUPLARI… Sizlere büyük sorumluluk düşüyor. İçinizden bir kısmının bile hassasiyeti/cesareti çok şey değiştirir. Kararlarınızla ortaya koyacağınız tavizsiz hukukçu duruşu genç meslektaşlarınız için ‘tutunacak dal’ olacağı gibi bu ülkenin hukuk devleti hüviyetinden tamamen kopmasını da önleyecektir” dedi. İstanbul - M. Yasin Aydın

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