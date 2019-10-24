Yargı paketi Resmî Gazete’de

Kanuna göre, baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususî damgalı pasaport verilecek.

Ancak avukatların haklarında, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı aranacak. OHAL döneminde çıkartılan KHK’larla pasaportları iptal edilenlere, haklarındaki idarî veya âdil işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilecek. Bu şekilde pasaportları iptal edilenler veya pasaport talepleri reddedilenlere, belirli şartların bulunması durumunda kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı’nca pasaportları verilebilecek.

Düşünceyi açıklamak suç olmayacak

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartları aranacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na hukuk fakültesi mezunları, yabancı bir hukuk fakültesini bitirip denklik belgesi alanlar girebilecek. Sınav yılda en az bir defa yapılacak. İdarî yargı hâkim adaylığına hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arasından yapılacak atamalarda, toplam aday sayısının yüzde 20’sini geçemeyecek. Mülâkat Kurulunun üye sayısı 5’ten 7’ye çıkarılacak. Terörle Mücadele Kanunu’na yapılan eklemeyle, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.