"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Yargı paketi Resmî Gazete’de

24 Ekim 2019, Perşembe 10:00
Kanuna göre, baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususî damgalı pasaport verilecek.

Ancak avukatların haklarında, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı aranacak. OHAL döneminde çıkartılan KHK’larla pasaportları iptal edilenlere, haklarındaki idarî veya âdil işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilecek. Bu şekilde pasaportları iptal edilenler veya pasaport talepleri reddedilenlere, belirli şartların bulunması durumunda kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı’nca pasaportları verilebilecek.

Düşünceyi açıklamak suç olmayacak

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartları aranacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na hukuk fakültesi mezunları, yabancı bir hukuk fakültesini bitirip denklik belgesi alanlar girebilecek. Sınav yılda en az bir defa yapılacak. İdarî yargı hâkim adaylığına hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arasından yapılacak atamalarda, toplam aday sayısının yüzde 20’sini geçemeyecek. Mülâkat Kurulunun üye sayısı 5’ten 7’ye çıkarılacak. Terörle Mücadele Kanunu’na yapılan eklemeyle, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

AA

Okunma Sayısı: 48
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?

    Harekât, Esad’a kazandırdı

    Suriye’de filmi geri sarabilsek...

    Üniversite hastaneleri sıkıntılı

    Arakanlı Müslümanlar güvende değil

    Gecikme zammı enflasyonu katladı

    Maas, sığınmacıları ve ateşkesi görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

    'Suriye ile görüşmeyi planlamıyoruz'

    Esed rejimi İdlib'de saldırı gerçekleştirdi: 7 ölü

    Meclis, Rabia Naz’ın ölümünü araştıracak

    'Rus askeri polisi Suriye'de devriye yaptı'

    TÜSİAD'dan 'vergi düzenlemesi' açıklaması

    SMO, İdlib'de rejim güçlerinin ilerlemesini engelledi

    Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da 5 asker yaralandı

    40 yıldır mesleğini devam ettiriyor: 'Zanaat kanaattir'

    İngiltere'deki dehşet veren hadiseye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    AP'nin Barış Pınarı Harekatı kararına Türkiye'den ilk tepki

    HSK’da iki kritik istifa

    Temel atmama töreni yapacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de filmi geri sarabilsek...
    Genel

    Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif konferansına doğru...
    Genel

    Harekât, Esad’a kazandırdı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kürtlerin fıtratına en uygun cereyan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sosyal adalet talebi
    Ahmet BATTAL

    Uzman başkan döneminden örnekler…
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ın (asm) Hazret-i Hatice ile evlenmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.