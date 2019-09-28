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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yargı reformu için anayasa değişikliği şart

28 Eylül 2019, Cumartesi 00:01
CHP’nin diğer partilerin katılımıyla hazırladığı geniş kapsamlı yargı reformu teklifinde başta HSYK’nın yapısının değiştirilmesi olmak üzere anayasada da yargı ile ilgili kısmÎ bir değişiklik TEKLİFi yer alıyor.

AKP’nin Yargı Reformu Strateji Belgesi başlığı altında hazırladığı ilk paket yeni yasama döneminde TBMM’ye sunulacak. 38 maddeden oluşan pakette 15 kanunda değişiklik öngörülüyor. Yargı paketi hakkında MHP başta olmak üzere CHP ve İYİ Parti’yi ziyaret ederek istişarelerde bulunan AKP, HDP grubuna da hazırladıkları yargı teklifi taslağını incelemek üzere gönderdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ kapsamında hazırlanan ilk paketi ‘reform’ olarak kabul etmeyen CHP kendi yargı paketini hazırladı. Hükümetin hazırladığı yargı paketini ‘teknik düzenleme’ olarak nitelendiren CHP İstanbul Milletvekili ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, teklifteki düzenlemelerin ihtiyaçlara cevap verecek kapsamda olmadığını söyledi. CHP olarak HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere meslek örgütleri ve derneklerin katılımı ile uzun süredir üzerinde çalıştıkları yargı paketi çalışmasını tamamlandıklarını ifade eden Kaboğlu, birçok kanunda değişiklik ihtiva eden yargı paketi teklifini TBMM’nin açıldığı 1 Ekim’in ardından sunacaklarını söyledi.

Dünyada küresel bir adaletsizlik var

Yaz okullarının kapanış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bugün dünyada küresel bir adaletsizlik var. Dünyada 200 bin kişi milyarlarca kişinin geleceğini sömürüyor. Yanı başımızda Suriye’de çocuklar ölüm döşeğinde. Bizler adaletin yanında olacağız. İnşallah Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde şekillenecek” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Gaziantep’in bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Antep, şehitler şehri, kurtuluş mücadelesinde binlerce evlâdını şehit veren bir şehir. Adaletin ve kardeşliğin sembolü olan bir şehir. Bu şehrin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de bizimle beraber olduğunuz sürece bizler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Reform niteliğinde

Gazete Duvar’ın haberine göre, aşamalı bir çalışma hazırladıklarına dikkat çeken Kaboğlu, “Âdil yargılanma hakkının asgarî güvencelerini sağlamaya yönelik 3 aşamalı bir çalışma hazırladık. Âdil yargılanma hakkı ile bağdaşmayan yasa hükümlerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve yenilenmesi üzerine kapsamlı bir çalışma. Bizimki reform niteliğinde” ifadelerine yer verdi. CHP’nin diğer partilerin katılımıyla hazırladığı yargı reformu teklifi birçok kanunda değişiklik içeriyor. Ancak hazırlanan geniş kapsamlı teklifte başta Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun yapısının değiştirilmesi olmak üzere anayasada da yargı ile ilgili kısmî bir değişiklik önerisi yer alıyor. Prof. Dr. Kaboğlu, Meclis Başkanlığına sunulacak kanun teklifinin yanı sıra yargı ile sınırlı olmak üzere ayrıca bir anayasa değişikliği teklifinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

 

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