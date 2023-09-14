Yargı siyasete alet ediliyor

Avrupa Parlamentosu 2022 Türkiye raporunu onayladı. Raporda, “Türkiye’de yargının bağımsız olmaması ve yargı sisteminin siyasete alet edilmesi” kınanarak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tüm kararlarını tam olarak uygulanması” da istendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) 2022 Türkiye raporunu onayladı. Raporda “Türkiye’nin AB’ye katılım süreci mevcut şartlar altında devam edemez” deniyor. AP üyeleri Türkiye’den “demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermesini” bekliyor. Raporda, “Türkiye’de yargının bağımsız olmaması ve yargı sisteminin siyasete alet edilmesi” kınanarak,“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tüm kararlarını tam olarak uygulaması” da istendi. Avrupa Parlamentosu raporunda, Türkiye’de devam eden kovuşturma ve sansürün yanı sıra, gazetecilere ve bağımsız medyaya yönelik baskılar da kınanırken, Türkiye’de kadın haklarının kötüleştiği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın cinayetlerinin yanı sıra, Türk toplumunun çoğunluğunun demokratik ve Avrupa yanlısı isteklerinin takdirle karşılandığı dile getirildi. Bu kapsamda, Türkiye’nin bağımsız sivil toplumuna yönelik desteğin sürdürülmesi ve arttırılması taahhüdünde bulunuldu.

Gerçekçi bir çerçeve lazım

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri Türkiye raportörü İspanyol parlamenter Sanchez Amor tarafından kaleme alınan 2022 Türkiye Raporu’nu onayladı. 434 lehte, 18 aleyhte ve 152 çekimser oyla kabul edilen raporda, “Türk hükümeti rotasını büyük ölçüde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceği” belirtildi. Rapor tarafları “AB ve Türkiye’yi mevcut çıkmazı kırmaya” ve “AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulmaya” çağırdı.

“TÜRKİYE AB YOLUNU CANLANDIRMAK İSTİYORSA...”

Raportör Amor “Son zamanlarda Türk hükümetinin AB katılım sürecini yeniden canlandırmaya yönelik ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu jeopolitik pazarlıklar nedeniyle değil, ancak Türk yetkililer ülkedeki temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü alanlarında süregelen gerilemeyi durdurmak için gerçek bir ilgi gösterdiğinde gerçekleşecektir. Türk hükümeti AB yolunu gerçekten canlandırmak istiyorsa, bunu açıklamalarla değil somut reformlar ve eylemlerle göstermelidir” dedi. Bu arada, Türkiye’nin AB üyeliğine aday, NATO müttefiki ve güvenlik, ticari ve ekonomik ilişkiler ve göç konularında kilit bir ortak olmaya devam ettiğini teyit eden AP üyeleri, bu ülkeden demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı göstermesinin ve AB yasalarına, ilkelerine ve yükümlülüklerine uymasının beklendiğini vurguladı.

TASLAK METİNDE NE VARDI?

Gazeteci Kayhan Karaca’nın oylamadan önce DW Türkçe için yazdığı haberde aktardığına göre raporun taslak metninde AP, Türkiye’nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki yürüttüğü dış politikayı da eleştiriyor. AB üyesi devletlerin “ulusal egemenliklerine saygı duymasını” istiyor. Kıbrıs’ta Ankara’ya “iki devletli çözümden vazgeçme” ve “BM çerçevesine dönme” çağrısı yapıyor. Buna karşılık Ermenistan, Mısır, İsrail ve Körfez devletleriyle ilişkilerdeki normalleşmeyi “memnuniyet verici” olarak görüyor. Ankara’yı bir kez daha “Ermeni soykırımını tanımaya” davet ediyor.