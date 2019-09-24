5 MUHALEFET PARTİSİNCE HAZIRLANAN ALTERNATİF YARGI PAKETİ: ÂDİL YARGILANMA HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMALI.

MECLİS AÇILIR AÇILMAZ SUNULACAK

CHP, HDP, SP, DP, TİP ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan alternatif yargı paketinin Meclis açılır açılmaz sunulması planlanıyor. CHP Milletvekili ve anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu: “İktidarınki bir torba yasa. Bizimki ise belli bir hedefe yönelik, görünür amaçları olan kapsamlı bir teklif.”

TUTUKSUZ YARGILAMA ASIL OLMALI

Kaboğlu: “Türkiye’de son yıllarda yargı siyaset için araç haline getirildi.” Muhalefetin yargı ile ilgili talepleri arasında "düşünce suçunun kalkması, âdil yargılanma hakkı, tutuksuz yargılamanın esas olması, yargının siyasetin aracı haline getirilmemesi" gibi hususlar bulunuyor.

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Yargı siyasetin aracı olmasın

TBMM’ye sunulacak yargı paketini yeterli görmeyen muhalefetteki 5 parti, kendi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Muhalefetin yargı ile ilgili talepleri arasında Yargının siyasetin aracı haline getirilmemesi de vurgulanıyor.

AKP’ye göre Ekim’de TBMM’ye sunulacak yargı paketi düşünce ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan hükümler içeriyor. Muhalefetteki 5 parti ise paketi yeterli görmeyerek kendi teklifini sunmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, AKP’nin paketinin bir torba yasa görünümü çizdiğini söylerken; HDP, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Demokrat Parti ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bu yaz kendi teklifleri üstünde çalıştıklarını belirtiyor. İYİ Parti’nin destekten son anda vazgeçtiği çalışmaların Cuma günü sonuçlanması ve en az 50-60 maddeden oluşacak düzenlemenin Meclis açılır açılmaz sunulması planlanıyor.

Toz pembe bir tablo çiziliyor

Kaboğlu’na göre AKP’nin yargı reform belgesi Türkiye’nin gerçeklerini tam olarak yansıtmıyor ve toz pembe bir tablo çiziyor.

Muhalefetin yargı ile ilgili talepleri arasında ise “düşünce suçunun kalkması, adil yargılanma hakkı, tutuksuz yargılanmanın esas olması, yargının siyasetin aracı haline getirilmemesi” gibi hususlar bulunuyor. “Onlarınki daha çok bir torba yasa. Bizimki ise belli bir hedefe yönelik, görünür amaçları olan ve daha kapsamlı bir teklif” diyen Kaboğlu, Hakim ve Savcılar Kurulu’nun mevcut yapısı değişmediği sürece olumlu bütün adımların göreceli kalacağını da vurguluyor. Kaboğlu, Türkiye’de son yıllarda yargının siyaset için araç haline getirildiğini savunarak, şöyle konuşuyor: “Korkunç bir durum söz konusu. Mahkeme kendisi mi karar veriyor, yoksa yürütmenin güdümünde mi? En büyük varlık sorunumuz bence budur. Bu da yargı paketleriyle halledilebilecek bir şey değil.”

Olumlu, ancak palyatif çözümler

DW Türkçe’nin haberine göre, insan hakları savunucusu, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise basından gördüğü kadarıyla kendilerinin istediği oranda olmasa da pakette bazı olumlu unsurlar bulunduğunu belirtiyor. “Yargı tamamen yürütmenin emrinde ve bu temel bir sorun” diyen HDP’li milletvekiline göre paketle temel sorunlara girilmeden palyatif çözümler bulunulmaya çalışılıyor. AKP’nin paketi HDP dışındaki muhalefet partilerine bu hafta sunması bekleniyor. HDP Sözcüsü ise partinin resmi görüşü hakkında bu aşamada yorum yapmak istemediğini belirtti. Gergerlioğlu olumlu hususlara destek olunabileceğini söyleyerek, “Yargının siyasallaşması ile ilgili görüşlerimiz net. Ama hepten alıp paketi de çöpe atmamak gerek, bizim istediğimiz gibi olmasa da tek bir mağdur için bile umut olacaksa değerlendirmek gerekir” diyor.

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Yargı reformu hem mahkemeyi, hem vatandaşı rahatlatacak

Yargı Reformu Komisyonu’nda yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, “Yargı Reformu”na ilişkin düzenlediği basın toplantısında, reformun birinci paketinin hazırlandığını belirtti. Öztürk, basit işlerin yargılamasının yargıyı çok meşgul ettiğini, bunun için yeni tedbirlerin pakette yer aldığını belirtti. Seri muhakeme usulüyle “düşük” olarak değerlendirilen bazı suçlarda Cumhuriyet savcısının şüpheli ve avukatın anlaşmasını kabulüne bağlı olarak dosyayı sonuçlandıracağına dikkati çeken Öztürk, böylece iş yükünün ciddi şekilde azaltılacağını ve yıllık 180 bin dosyanın seri muhakeme kapsamına gireceğini ifade etti. İstinaf mahkemelerinin yerel mahkeme kararını daha kolay şekilde onaylayabileceğini aktaran Öztürk, bozma yetkisinin de biraz daha genişletildiğini ifade etti. Öztürk, ayrıca ifade özgürlüğü kapsamında olduğu değerlendirilen bazı suçlara istinaf incelemesinden sonra temyiz yolunun açılacağını ifade etti. İstanbul - aa