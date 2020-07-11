"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yargı vesayet altında

11 Temmuz 2020, Cumartesi
Yeni hükümet sisteminde “bağımsız ve tarafsız” olması gereken yargının bütünüyle cumhurbaşkanına bağlandığı eleştirisi ikinci yılda da sürüyor.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin yolunu açan 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunun üstünden üç yıl, sistemin resmen yürürlüğe girmesinin üstünden de iki yıl geçti. Anayasa değişikliği ile sistemde yargı yetkisinin ‘tarafsız ve bağımsız’ mahkemelerce kullanılacağı belirtilmişti. Ancak yüksek yargıya ilişkin yapılan atamalarda cumhurbaşkanının ağırlığının artırılmış olması nedeniyle ikinci yılda da tıpkı meclis gibi yargının da “cumhurbaşkanının güdümünde” olduğu eleştirilerinin hızını kesmedi. 

Tek adam rejimi cumhur hukukunu getirdi

Anayasa profesörü Ergun Özbudun, yeni sistemde cumhurbaşkanının partili olduğunu hatırlatıyor. Özbudun DW Türkçe’ye “Mecliste AKP-MHP ortaklığıyla kurulmuş Cumhur İttifakı, parlamentoda gücü elinde tutuyor.  Bir dönem AYM başkanlığı görevinde de bulunan Prof. Yekta Güngör Özden de “Türkiye’de yargı ağır baskı altındadır, sancı içindedir. Çünkü tek adam rejimi, cumhur hukukunu getirdi. Partili cumhurbaşkanı hem meclise hem de yargıya hakimken hukuk devletinden söz edilemez” çıkışı yapıyor. Prof. Ergun Özbudun, yargıda ne olduğunu anlamak için Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) dikkatle bakılmasını istiyor. Çünkü 2017’deki anayasa değişikliğiyle en çok değişiklik HSK’da yapıldı. 

HSK’ya dikkatle bakılmalı

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) iken HSK’ya dönüştürülen kurulun üyelerinin belirlenmesinde; partili olmayan cumhurbaşkanının, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarının, adli ile idari yargı hakim ve savcılarının yetkisi vardı. HSK Başkanı olan Adalet Bakanı ve doğal üyesi Adalet Bakanlığı müsteşarı da sayıldığında 22 üyeli HSK’da cumhurbaşkanının etkisi altı üye ile sınırlıydı. Ancak Anayasa değişikliği ile HSK’nın üye sayısı 13’e düşürüldü. Cumhurbaşkanı, kurulun doğal üyeleri adalet bakanı ve bakanlık müsteşarı da dahil altısını atama yetkisini elinde tuttu. Geri kalan yedi üye de meclisin belirleyeceği hükme bağlandı. Danıştay, Yargıtay, idari ve adli hakim ile savcılar, HSK üyelerinin belirlenmesinde yetki sahibi değil.

Atamalarda AKP’li olma kriteri

HSK’nın yapısındaki bu değişikliklerin yargıyı yürütmeye bağlı kılan bir bürokratik organa dönüştürdüğünü söyleyen Prof. Özbudun, “HSK hakimlerin özlük haklarından, tayin ve terfi işlerine kadar yüksek yargıda en kritik kararların alındığı bir organ. Meclise de hakim olan cumhurbaşkanının tüm HSK yapısını belirlemesi yargı bağımsızlığının göster- gesidir” diyor.  Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hakim ve savcı atamalarında “AKP’ye ya da MHP’ye yakın olma kriteri”nin işlediği iddiaları hep öne çıktı.

***

Halkın hukuka güveni böyle bitti

Prof. Yekta Güngör Özden “İki sene önce tam 303 AKP’li avukatın yargıç ve savcılığa atandığını duyduk. Sonra bu rakam binlerle katlandı. Çünkü Türkiye’de tek adamın amaçları, yargıyı ele geçirdi” diyor. İlhan Cihaner de daha önce 70 barajı olan yazılı bir sınavdan geçen hakim ve savcı adaylarının, 15 Temmuz sonrasında barajsız sınavla atandığını söylüyor. Cihaner, “Cumhurbaşkanlığı sisteminde baraj kaldırıldı. AKP’li, MHP’li kimliği öne çıkmayanların hakim-savcı diye atanamadığını da herkes biliyor. Halkın hukuka güveni de böyle bitti” yorumunu yapıyor.

Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fethin Sembolü resmen cami... Ayasofya'ya hakkı teslim edildi

    Termik santraller yasaklanmalı

    İşgalcilerin burada yeri yok

    Yargı vesayet altında

    Ayasofya, 24 Temmuz'da Cuma namazıyla ibadete açılacak

    Koca: 1000’in altına çok yakınız

    Avukat Karaman, Danıştay'ın kararını değerlendirdi

    Memur-Sen: Danıştay'ı 86 yıllık zulme son veren adil kararı dolayısıyla alkışlıyoruz

    Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

    Bahçeli: İrade milletin, karar hukukundur

    Srebrenitsa, Avrupa’nın kalbinde açık yara

    Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Bu karanlık tabloyu haketmiyoruz

    AKP’li Canan Kalsın İstanbul Sözleşmesini savundu

    Danıştay, Ayasofya kararını ve gerekçesini açıkladı

    MEB'den 2020-2021 kayıtlarına ilişkin açıklama

    Srebrenitsa Soykırımı unutulamıyor...

    AB'nin nüfusu açıklandı

    Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetten beklenen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Zülfi Livaneli ve Risale-i Nur
    Genel

    Fethin Sembolü resmen cami... Ayasofya'ya hakkı teslim edildi
    Genel

    Yargı vesayet altında
    Cevher İLHAN

    Ayasofya’nın mânâsına ve Vakfiyesine uygun olarak…
    Ali FERŞADOĞLU

    Cevaplandırılması gereken soru
    Ahmet BATTAL

    Zabıt mümzisi ne derse o!
    Faruk ÇAKIR

    Yeni sistemle nereye?
    Genel

    İşgalcilerin burada yeri yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.