Yargıda Barolar Birliği sıkıntısı

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) temsil gücü kalmadığı ve hukuktan yana olmadığını düşünen barolar, TBB’nin Olağanüstü Genel Kurul’a gitmesini sağlayacak sayıya ulaştı.

Baroların hedefinde TBB Başkanı Feyzioğlu var. Türkiye Barolar Birliği’nde İstanbul Barosu’nun çağrısıyla başlayan, değişimi öngören karar sürecinde, Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmesi için gerekli çoğunluk sağlandı. Avukatlık Kanunu’nun 115’inci maddesine göre TBB genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması için gerekli en az 10 baro yönetim kurulunun yazılı talebi tamamlandı.Yasa gereğince TBB’nin gecikmeksizin Olağanüstü Genel Kurul yapılması için tarih belirlemesi gerekiyor. Böylece 2021 yılı için öngörülen Olağanüstü Genel Kurul planlanan tarihten önce yapılacak. DW ‘de yer alan habere göre, İstanbul Barosu eski başkanlarından avukat Turgut Kazan, baroların olağanüstü seçimli kurultay istemesine karşın bugünkü yargı sisteminde seçimli kurultayın zor olduğuna da dikkat çekti. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın olağanüstü genel kurul talep etmelerine gerekçe olarak, “yargının içinde olduğu derin krizi” gösterdi. Aydın, “Yargı memleketin sorunlarını çözmek bir yana, kendisi sorunun bir parçası haline gelmiştir. Türkiye yargısının en kronik sorunu, iktidar bloğu ile zihinsel ve fiziksel yakınlığıdır” dedi. Baroların Olağanüstü Genel Kurul çağrısına karşın TBB sessizliğini koruyor.