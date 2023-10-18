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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Yargıda çete” soruları

18 Ekim 2023, Çarşamba
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA YENEROĞLU, ADALET BAKANI TUNÇ’A HSY’YA GÖNDERİLEN VE İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ’NDE RÜŞVETE BULAŞAN VE ÇETELEŞEN HAKİM VE SAVCI İDDİALARINI SORDU: “İDDİALAR DOĞRU MU?”

MEHMET KARA - ANKARA

Yeneroğlu, basında genişçe yer bulan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na 6 Ekim 2023 tarih ve HSK 2023/1355 sayılı bir yazı göndererek İstanbul Anadolu Adliyesi’nde iş takibi ve aracılık yapan, rüşvete tevessül eden yargı mensupları bulunduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Başsavcı’nın medyaya yansıyan HSK’ya gönderdiği yazıda, Anadolu Adliyesi’nin içerisinde birtakım hakimlerin ve savcıların para karşılığı erişim engeli ve tahliye kararları verdiği; bu hakim ve savcıların da iddialara göre aracında 125 kilogram uyuşturucu bulunan iki sanığı iki ayda tahliye ettiği, 1,5 milyon avroluk soygun yapıp yurt dışına kaçarken yakalanan zanlıya 6 ay sonra tahliye verdiği ya da yasadışı bahis işleten baronları 2 ayda tahliye ettikleri gibi usulsüzlük örnekleri mevcut olduğunu, Başsavcı’nın yargı içinde çeteleşen gruplar olduğu ve bu tarz hukuk dışı işlere adı karışan hakim ve savcıların daha sonra nitelikli ve ünvanlı görevlere atandıkları iddialarını da hatırlatan Yeneroğlu, konu hakkında Bakan Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti: 

KAÇ KİŞİ VE YAPI VAR

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bu içerikte bir yazı gönderdiği doğru mudur? Adliye içerisinde görev yapan bazı hakimlerin para karşılığı erişim engeli ve tahliye kararları verdiği ve yargı içinde çeteleşen gruplar olduğu iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise bu iddialar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hangi işlemler yapılmıştır? Her türlü hukuk dışı işlere adı karıştığı iddia edilen hakim ve savcılarla ilgili olarak müfettiş görevlendirmek suretiyle soruşturma başlatılmış mıdır? İdari açıdan görevden el çektirilen hakim veya savcı var mıdır? Adliye içerisinde iş takibi, rüşvet, aracılık ve usulsüzlük yapan kaç kişi ve yapı vardır? Bu kişi ve yapılar adliye içerisinde nasıl bir örgütlenme yoluna gitmişlerdir?  Yargı içinde çeteleşen gruplar olduğu iddiaları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun önceden başlattığı bir soruşturma bulunmakta mıdır? Başsavcı İsmail Uçar’dan başka, yargı mensupları ya da vatandaşlar tarafından benzer yönde tarafınıza ulaşan başka şikayet, ihbar ya da talep bulunmakta mıdır? Başta rüşvet olmak üzere pek çok ağır suçun işlendiği iddia edilen adli dosyalarda inceleme yapılmaya başlanmış mıdır? Her türlü hukuk dışı işlere adı karışan hakim ve savcıların daha sonra nitelikli ve ünvanlı görevlere atandıkları iddiası doğru mudur?”

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