Yeni Anayasa Mahkemesi üyesi için gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişken yargıda değişim haftası yaşanacak.

AYM, HSK ve Danıştay‘a üye seçilecek, İstanbul ve Ankara Başsavcıları belli olacak. HaberTürk’ün haberine göre, yargı teşkilâtının beklediği mazeret kararnamesinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bu hafta yayımlanması bekleniyor. Kararname ile pek çok hâkim savcının görev yerinde değişikliğe gidilecek. Ancak bu kararnamenin en dikkat çekici tarafı HSK tarafından Yargıtay’a atanacak isimlerin yerine gelecek kişilerin belirlenmesi olacak. Yine HSK’nın bu hafta Danıştay’da boş bulunan üç üyelik için seçim yapması bekleniyor. Bu isimlerin de bölge idare mahkemesi başkanları içerisinden tercih edileceği konuşuluyor.